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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

العملاق البافاري يواصل تألقه عبر 4 جران كوبيه| فيديو

العملاق البافاري
العملاق البافاري يواصل تألقه عبر 4 جران كوبيه| فيديو

تواصل شركة بي ام دابليو العريقة تألقها داخل أسواق السيارات العالمية، حيث تنطلق عبر باقة من الإصدارات الكثيرة، و التي تنوعت بين الاطلالة الرياضية، و السيدان و الهاتشباك أيضا، و استطاعت الصور التجسسية أن ترصد أداء النسخة 4 جران كوبيه، حينما استعرضت قوتها من داخل حلبة نوربورجرينغ الاختبارية.

 

و على الرغم من عدم حصول النسخة جران 4 كوبيه على قدرات M المميزة، و التي تم تأجيلها بحسب ما قال روبرت بيلسل مدير مشروع M3 و M4، إننا لا نرى الحاجة إلى M4 جران كوبيه في الوقت الحالي، إلا أن النسخة القياسية من هذه الايقونة سوف  تحمل الكثير أيضا.

 

و تعد النسخة M440i  واحدة من اقوى إصدارات الفئة الرابعة، حيث زودت بمحرك سداسي الاسطوانات "تيربو"، سعة 3000 سي سي، مدعومة بمواصفات هجينية، تمكنها من انتاج قوة 382 حصان، و 500 نويتن/متر من عزم الدوران، مما تمتحها افضليه الانطلاق و التي تصل من 0 لـ 100 كم، خلال مدة زمنية تقدر بـ 4.3 ثانية فقط.

 

و من المتوقع أن تحصل جران 4 كوبيه على قدرات مشابهه لهذه النسخة، و من المفترض ان تحصل أسواق الولايات المتحدة على  430i  جران كوبيه، و التي تستمد قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات، سعة 2000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 255 حصان، أو اطلالة اخرى لـ M440D صاحبة الأداء القوي حيث زودت بمحرك من 6 اسطوانات، سعة 3000 سي سي، يمكنه ان ينتج قوة قدرها 340 حصان.

 

و استعرضت 4 جران كوبيه قوتها أثناء الأداء الاختباري، و ظهر ذلك من خلال قوة التسارع، و خوض المنحنيات مع اختبار وسائل التعليق، و أنظمة المكابح.

العملاق البافاري تألقه جران كوبية فيديو التسارع المكابح الولايات المتحدة سيدان محرك رباعي الاسطوانات الهاتشباك السيارات

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