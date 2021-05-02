بعد التلاعب في الأسعار لصالح كبار التجار.. طلب إحاطة بسبب مجاملات بورصة البيض
اعلن اللواء عبدالله لاشين ، عضو مجلس النواب ، تقدمه ب طلب إحاطة ،الي المستشار حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، لإحالته لوزير الزراعة للتحقيق في التلاعب في أسعار بورصة البيض الرئيسية .
تجاوز من القائمين علي إدارة بورصة البيض الرئيسية
وقال النائب عبدالله لاشين ، في طلب الإحاطة أن هناك تجاوزا كبيرا من القائمين علي إدارة بورصة البيض الرئيسية التابعة لوزارة الزراعة ، حيث يقومون بتحقيق مصالح التجار الكبار علي حساب صغار المنتجين ، حيث يتم تحديد السعر بالمجاملة وليس وفقا للمؤشرات الحقيقية للسوق التي تقوم علي مبدأ العرض والطلب .
وأكد لاشين ، إنه تلقي مئات الشكاوي من صغار التجار ، الذين اشتكوا من قيام إدارة بورصة الدواجن برفع الأسعار حسب رغبة كبار التجار ، كما يصدرون قرارات بخفض الأسعار بناء علي توجيهات المنتجين الكبار قائلا :" يستغل أصحاب رؤوس المال فترة خفض أسعار البيض ويحصلون علي كل الكميات الموجودة في السوق بثمن بخس ".
وأضاف :" بعد ان يستحوذ كبار التجار علي كميات البيض الموجود في السوق تقوم بورصة البيض الرئيسية التابعة لوزارة الزراعة برفع الأسعار مرة أخري ليحقق بعدها هؤلاء التجار مكاسب مهولة ".
وأشار الي ان منظومة بورصة الدواجن الحالية تفتقد للعدالة الاجتماعية التي طالبت الحكومة بتطبيقها في جميع الوزارات حيث يتعرض صغار التجار الي خسائر كبيرة بسبب قرارات خفض الأسعار ، حيث ينفقون أموالا طائلة علي الدواجن الموجودة بمزارعهم ولا يحصلون علي أي عائد "
وشدد لاشين ، علي ان مجلس النواب ، من خلال لجنة الزراعة ،سيسعي لوقف ما وصفه بتلك المهزلة حفاظا علي استمرار صغار المربين حتي لا تشرد أسرهم حيث سينتهي بهم الحال بعد كل تلك الخسائر للانسحاب من سوق العمل ، ومواجهة شبح البطالة .