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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد التلاعب في الأسعار لصالح كبار التجار.. طلب إحاطة بسبب مجاملات بورصة البيض

اللواء عبدالله لاشين
اللواء عبدالله لاشين

اعلن اللواء  عبدالله لاشين ، عضو مجلس النواب ، تقدمه ب طلب إحاطة ،الي المستشار حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، لإحالته لوزير الزراعة للتحقيق في التلاعب في أسعار بورصة البيض الرئيسية .

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تجاوز من القائمين علي إدارة بورصة البيض الرئيسية

وقال النائب عبدالله لاشين ، في طلب الإحاطة أن هناك تجاوزا كبيرا من القائمين علي إدارة بورصة البيض الرئيسية التابعة لوزارة الزراعة ، حيث يقومون بتحقيق مصالح التجار الكبار علي حساب صغار المنتجين ، حيث يتم تحديد السعر بالمجاملة وليس وفقا للمؤشرات الحقيقية للسوق التي تقوم علي مبدأ  العرض  والطلب .

وأكد لاشين ، إنه تلقي مئات الشكاوي من صغار التجار ، الذين اشتكوا من قيام إدارة بورصة الدواجن برفع الأسعار حسب رغبة كبار التجار ،  كما يصدرون قرارات بخفض الأسعار بناء علي توجيهات المنتجين الكبار قائلا :" يستغل أصحاب رؤوس المال فترة خفض أسعار البيض ويحصلون علي كل الكميات الموجودة في السوق بثمن بخس ".

وأضاف  :" بعد ان يستحوذ كبار التجار علي كميات البيض الموجود في السوق  تقوم بورصة البيض الرئيسية التابعة لوزارة الزراعة برفع الأسعار مرة أخري ليحقق بعدها هؤلاء التجار مكاسب مهولة ".

وأشار الي ان منظومة بورصة الدواجن الحالية تفتقد للعدالة الاجتماعية التي طالبت الحكومة بتطبيقها في جميع الوزارات حيث يتعرض صغار التجار الي خسائر كبيرة بسبب  قرارات خفض الأسعار ، حيث ينفقون أموالا طائلة علي الدواجن الموجودة بمزارعهم ولا يحصلون علي أي عائد "

وشدد لاشين ، علي ان مجلس النواب ،  من خلال لجنة الزراعة ،سيسعي لوقف ما وصفه بتلك المهزلة حفاظا علي استمرار  صغار المربين حتي لا تشرد أسرهم حيث سينتهي بهم الحال بعد كل تلك الخسائر للانسحاب من سوق العمل ، ومواجهة شبح البطالة .

طلب احاطة مجلس النواب وزير الزراعة الدواجن الحكومة البيض اسعار البيض

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