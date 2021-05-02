محمد سامي: أصبت بالاكتئاب لرحيل الفنانة أحلام الجريتلي.. فيديو

حل المخرج محمد سامي، ضيفا على الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "العرافة"، المُذاع عبر فضائية "المحور".

وقال "سامي"، إنه تاثر برحيل الفنانة أحلام الجريتلي وأصيب بالاكتئاب، معقبًا: "حبيتها جدًا من قلبي، واشتغلت معاها كثيرًا، ودايما كانت بتقول أنت ابني.. ودايما كنت بعاكسها طول الوقت كأن عندها 19 سنة، ورقصنا مع بعض".

وبكى المخرج محمد سامي على الهواء قائلًا: "كانت تشكو لأكثر من مرة من تعبها، وفوجئت بها تقول لي.. أنت هتزعل لما أموت؟"، مطالبًا الجميع بقراءة الفاتحة على روحها.

وأكد المخرج محمد سامي، عشقه للفنانة القديرة الراحلة أحلام الجرتلي، التي ظهرت بشخصية "أم غفران" فى مسلسل "نسل الأغراب" للنجمين أحمد السقا وأمير كرارة، وكان لظهور الجريتلى طلة خاصة بأداء فنى متميز وكأنها تودع جمهورها من خلال آخر أعمالها الدرامية بترك بصمة كبيرة ومميزة من فنانة قديرة قدمت عددا من الأعمال والأدوار المهمة بتاريخها الفنى.

