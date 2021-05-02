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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

خرائط نادرة للعالم القديم من القرون الوسطى في "كلمات من الشرق"

كلمات من الشرق
كلمات من الشرق

يتيح معرض "كلمات من الشرق" الذي تستضيفه "هيئة الشارقة للكتاب" في مقرها خلال الفترة من 27 أبريل وحتى 3 مايو الجاري، مساحة متميزة لعرض نماذج من الخرائط القديمة الأكثر شهرة على المستوى العالمي، إلى جانب المخطوطات القرآنية وطبعات الكتب القديمة والملصقات.

ويمثّل المعرض فرصة للجمهور للاطلاع على كنوز من المقتنيات، ومحطة لالتقاءعشاق الخرائط التي لا تخلو من جماليات فنية تتأسس على الإتقان والدقة في رسم تفاصيلها، ويهتم بجمعها العديد من الأفراد، بقدر ما تلفت انتباه الباحثين فيالتاريخ والجغرافيا في الجامعات والمؤسسات والمتاحف المعنية بهذا النوع من الوثائق والرسوم.

خريطة "مابا موندي" لـ "فرا ماورو"
يعرض "كلمات من الشرق"، إلى جانب لوحات ومقتنيات متنوعة مجموعة من الخرائط، منها خريطة "مابا موندي" الشهيرة التي رسمها فرا ماورو، وهو راهب ورسام خرائط من البندقية ولد سنة 1400، التي  تذكر المصادر أنها رسمت بتكليف من الملك أفونسو الخامس ملك البرتغال، واستغرق إنجازها سنوات إلى أن اكتملت في 24 أبريل 1459مثم أرسلت من البندقية إلى البرتغال.

وفي التعريف بالخريطة ترد إشارات إلى أنها تعتبر أكبر خريطة تم رسمها في العصور الوسطى، وتغطي نسختها الأصلية أكثر من خمسة أمتار مربعة، ولا تزال تمثل إنجازاً مذهلاً في تاريخ رسم الخرائط.

ويذكر أن نسختها الأصلية محفوظة في البندقية وتم إعداد نسخة أخرى منها لتحفظ في المكتبة البريطانية في عام 1804 من قبل عالم الآثار البريطاني ويليام فريزر. وفي عام 1869 أنتج بائع الكتب الفينيسي مونستر أول نسخة فوتوغرافية من الخريطة بمقياس 62 × 68 سم فقط، بينما النسخة التي تعرض في مقر "هيئة الشارقة للكتاب" من الصور الفوتوغرافية التي قام بالتقاطها المصور الإيطالي كارلو نايا عام 1871، وتطابق الحجم الأصلي للخريطة 223 × 223 سم.

تحتوي خريطة فرا ماورو على المئات من الرسوم التوضيحية التفصيلية ونحو 3000 نص وصفي، وتعتبر من آخرالخرائطالتي كانت سائدة في أوروبا خلال العصور الوسطى، قبل أن يتم اعتمادالأساليب العلمية في رسم الخرائط.

والغريب أن جهة الجنوب تظهر أعلى الخريطة، وجهة الشمال أسفلها، تماهياً معخريطة العالم الشهير أبو عبد الله محمد بن محمد الشريف الإدريسي (1100 – 1165 م) الذي سبق ماورو وأنجز رسم خريطته في القرن الثاني عشر، ومن المرجح أن يكون ماورو قد اطلع عليها.

ويعرض قسم الخرائط في "كلمات من الشرق" كذلك مجموعة خرائط من حقب تاريخية مختلفة، منها نسخة مصورة من الخريطة الشهيرة للإدريسي الذي تجول في شمال إفريقيا وأوروبا والأناضول، ثم أنجز خريطته المفصلة للعالم آنذاك في عام 1138، بموجب طلب من ملك صقلية روجر الثاني الذي دعاه إلى بلاطه في باليرمو، وكلفه بتجميع وصف للعالم المعاصر بأكمله،فرسم الإدريسي خريطتهالكبيرةالتي تصور العالم من إسبانيا حتى كوريا.

معرض كلمات من الشرق هيئة الشارقة للكتاب خريطة مابا موندي معارض فنية اخبار ثقافية

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