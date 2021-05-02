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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بدر بانون يواصل التدريبات التأهيلية بالأهلي

صدى البلد

أدى بدر بانون، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تدريبات منفردة على هامش المران الجماعي للفريق مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وواصل بانون أداء تدريباته التأهيلية بالجري حول الملعب، قبل أن يستأنف التدريب بشكل منفرد في «الجيم»، وذلك ضمن برنامجه التأهيلي للتخلص من الإجهاد العضلي.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة، عقب مباراة الجونة الأخيرة في الدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة غزل المحلة في التاسعة والنصف مساء غدٍ الاثنين على ملعب المحلة، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من منافسات الدوري الممتاز.

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