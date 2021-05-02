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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الشوط الأول انتهى.. بيراميدز يتقدم بهدف عبدالله السعيد أمام الزمالك وإنذارين

مباراة الزمالك وبيراميدز
مباراة الزمالك وبيراميدز

أنهى فريق الزمالك الشوط الأول متأخرا أمام بيراميدز بهدف نظيف فى المباراة المقامة حاليا على ملعب استاد القاهرة الدولي فى إطار منافسات الجولة الـ19 بالدوري الممتاز.

 

بدأ اللقاء بضغط من بيراميدز وقاد الغاني جون أنطوى هجمة من الناحية اليمنى وأرسل تمريرة داخل منطقة الجزاء قام بإبعادها دفاعات الأبيض إلى منتصف الملعب.

 

منح  الحكم الدولى جهاد جريشة ضربة حرة لصالح يوسف أوباما بعدما ارتكب أحمد أيمن منصور خطأ ضده أمام منطقة الجزاء وسدد فرجاني ساسي الكرة قوية تمر إلى جوار مرمى شريف إكرامي حارس بيراميدز.

 

وسدد فى الدقيقة السادسة رمضان صبحى كرة قوية بعدما تسلم تمريرة من الغاني جون أنطوى تبعدها أقدام دفاعات محمود علاء الى ضربة ركنية.

فى الدقيقة السابعة كاد جون أنطوى أن يسجل هدف التقدم بعدما استغل ارتباك دفاعات الزمالك وسدد الكرة يبعدها محمد عواد إلى ضربة ركنية ويتعرض للإصابة ويضطر حكم اللقاء إلى إيقاف المباراة للخضوع إلى العلاج.

 

سيطر لاعبو بيراميدز على مجريات اللقاء فى الدقيقة 11 وشن العديد من الهجمات على الخطوط الخلفية وسدد دونجا فى الدقيقة 12 كرة تعلو عارضة محمد عواد حارس الزمالك.

 

وأرسل طارق حامد كرة طولية تصل عند حميد أحداد وينفرد بحارس بيراميدز إلا أن الحكم المساعد يمنع فرصة خطيرة للزمالك ويشهر راية التسلل.

 

قاد عبدالله السعيد هجمة عنترية بعد مرور نصف ساعة من عمر الشوط الأول وراوغ مدافعى الزمالك إلا أن محمود علاء نجح في إبعاد الكرة من أمامه وإرسالها إلى منتصف الملعب.

 

ومنح الحكم جهاد جريشة البطاقة الصفراء ضد رمضان صبحى فى الدقيقة 33 بعد ارتكابه خطأ ضد التونسي حمزة المثلوثي.

وأهدر محمود حمدى الونش فرصة خطيرة بالدقيقة 34 بعدما سدد كرة من تمريرة داخل منطقة الجزاء تمر إلى جوار مرمى شريف إكرامي حارس بيراميدز وفى الدقيقة 38 أحرز عبدالله السعيد هدفا عالميا بعدما راوغ دفاعات الزمالك وسدد الكرة تسكن الشباك.

 

أشهر جهاد جريشة البطاقة الصفراء ضد محمود علاء مدافع الزمالك فى الدقيقة 41 بعد ارتكابه خطأ ضد الغاني جون أنطوى مهاجم بيراميدز.

الزمالك بيراميدز جهاد جريشة يوسف أوباما شريف إكرامي جون أنطوي محمد عواد حميد أحداد محمود علاء

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