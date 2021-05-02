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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

رئيس شبكة الدفاع عن أطفال مصر: نحتاج توعية بأن الختان يقتل حيوية الأنثى

المحامى أحمد مصيلحى
المحامى أحمد مصيلحى

قال المحامى أحمد مصيلحى، رئيس شبكة الدفاع عن أطفال مصر، إن ختان الإناث من أهم القضايا التى تواجه الفتيات فى مصر.

 

وأضاف "مصيلحى" فى تصريح خاص لصدى البلد أن هناك تحركات قوية من الدولة بتوجيهات من القيادة السياسية وهناك تطور فى حل هذه القضية وهناك إشادة من لجنة الأمم المتحدة تؤكد أن مصر تسير بخطوات جيدة .

 

وأشار الى أن نسبة ختان الإناث فى مصر كانت 97% من فتيات مصر تتعرض للختان ووصلنا لنسبة 68% .

 

وأكد أن المشكلة كانت أن الناس لا تنظرلها على إنها جريمة بل تراها عادات وجزء من الدين وبالطبع هى عادات خاطئة ولا يمت بالدين بصلة.

 

ولفت الى أنه تم تجريمها فى 2008 وكان مشاركا فى اللجنة وهذا القانون خرج بعد موافقة الكنيسة والأزهر ومجمع البحوث الإسلامية بأنه ليس له علاقة بالأديان ووزارة الصحة أصدرت بيانا بأن ختان الإناث يسبب أخطارا صحية جسيمة على الفتاة وآثارا اجتماعية مختلفة.

 

وأكد أن نص المادة 242 الفقرة الأولى  القانون أن ختان الإناث جريمة يعاقب الطبيب الذى يقوم بها بالحبس ويصل لخمسة عشر عاما إذا كان الجرح يفضى إلى موت.

 

ولفت الى أن تصديق الرئيس على تعديل القانون وتغليظ عقوبة الختان بأن العقوبة أصبحت السجن خمس سنوات فى حالة القيام بهذه الجريمة خطوة لوقف هذه الجريمة وطالب بتطبيقه بشكل سريع وجيد.

 

وأوضح أن بعض المحافظات لديها عدم وعى بخطورة هذه الجريمة التى تقتل حيوية الأنثى، ونريد من اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث واللجنة الوطنية لوقف العنف ضد الأطفال أن تعمل مع منظمات المجتمع المدنى وتتواجد على أرض الواقع فى الصعيد والريف فى المنازل والطرقات.

 

وأكد أن الإعلام يصل لكل منزل والإعلانات المستمرة ستؤثر على الطبقات البسيطة التى لا يصل إليها التوعية، والمعالجة الدرامية تغير كثيرا فى العادات الخاطئة وأيضًأ التوعية على السوشيال ميديا مهمة بعد انتشار الإنترنت.
 

مصيلحي تغليظ عقوبة اللجنة الوطنية ختان الإناث المجتمع المدني

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