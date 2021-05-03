أصغر 5 سيارات داخل السوق السعودي لـ موديلات 2021| صور

يفضل البعض من قائدي المركبات التوجه نحو السيارات الرياضية متعددة الاستخدام، نسبة لمساحتها الداخلية التي تتسم بالرحابة و الجانب العائلي، أو يفضل البعض الاخر إصدارات السيدان بتصميمها و قياساتها المعهودة، و لكن تبقى السيارات ذات الحجم الصغير هي خيار مهم و احد عوامل الجذب لدى الكثير.

و في سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بأصغر 5 سيارات داخل السوق السعودي لـ موديلات 2021.

1 – سوزوكي سويفت

تتسارع من وضع الاستعداد 0 حتى تصل الى سرعة 100 كم/ساعة، وذلك في غضون 12.9 ثانية، ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.2 لتر، وذلك عندما تقطع مسافة تصل الى 100 كم، بينما زودت بسعة 1200 سي سي ، يستطيع أن يولد طاقة قدرها 85 حصان، وبعزم دوران يبلغ 113 نيوتن / متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من نقلات.

و يبلغ سعر السيارة سوزوكي سويفت 2021 :

الفئة الاولى أتوماتيك موديل GL 2021 محرك 1200 سي سي بسعر 64,034 ريال سعودي.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل GLX 2021 محرك 1200 سي سي بسعر 66,344 ريال سعودي.

2 – كيا بيكانتو موديل 2021

تستمد كيا بيكانتو قوتها من محرك بسعة 1200 سي سي، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سعرات، بينما يقدر عزم المحرك بقوة قدرها 83 حصان، و 122 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع سرعة قصوى قدرها 161 كيلومتر/ساعة.

ويبلغ سعر السيارة كيا بيكانتو موديل 2021

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل BASE 2021 محرك 1200 سي سي بسعر 42,620 ريال سعودي.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل TOP 2021 محرك 1200 سي سي بسعر 59,252 ريال سعودي.

3 – تويوتا ياريس موديل 2021

تضم السيارة نسختين من المحركات، الأول بسعة 1300 سي سي، و الاخر سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة 105 حصان، و 141 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع سرعة قصوى تبلغ 175 كيلومتر /ساعة مع ناقل أوتوماتيكي السرعات من طراز CVT.

و يبلغ سعر السيارة تويوتا ياريس موديل 2021 :

الفئة الأولى مانيوال موديل STD 2021 محرك 1300 سي سي بسعر 52,258 ريال سعودي.

الفئة الثانية أتوماتيك موديل YX 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 56,445 ريال سعودي.

الفئة الثالثة أتوماتيك موديل Y CVT 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 57, ريال سعودي.

الفئة الرابعة أتوماتيك موديل Y PLUS CVT 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 59,089 ريال سعودي.

الفئة الخامسة أتوماتيك موديل S 2021 محرك 1500 سي سي بسعر59,202 ريال سعودي.

4 – سوزوكي بالينو موديل 2021

تقدر نسبة طول السيارة بالينو نحو 3995 مم، و بعرض يبلغ 1745 مم، و 1470 للارتفاع، مع مساحة تخزين تسع لـ 355 لتر، و بسرعة قصوى تصل إلى 170 كم/ساعة.

و تأتي بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1400 سي سي، يستطيع لن ينتج قوة 95 حصان، و 130 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي رباعي السرعات، و يمكنها الانطلاق من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال مدة زمنية تصل لـ 11.6 ثانية.

و يبلغ سعر السيارة سوزوكي بالينو موديل 2021

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل GL 2021 محرك 1400 سي سي بسعر 57,200 ريال سعودي.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل GLX 2021 محرك 1400 سي سي بسعر 62,926 ريال سعودي.

5 – فيات 500 موديل 2021

تحتوي السيارة على محرك سعة 1400 سي سي، بقوة 101 حصان، و عزم أقصى للدوران 131 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الاداء من 5 سرعات، و زودت السيارة بمكابح مانعة للانغلاق ABS، و برنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD، و نظام الثبات الإلكتروني ESP.

ويبلغ سعر السيارة فيات 500 موديل 2021

الفئة الأولى أتوماتيك موديل HATCH POP 2021 محرك 1400سي سي بسعر 70,400 ريال سعودي.

الفئة الثانية أتوماتيك موديل HATCH LOUNGE 2021 محرك 1400 سي سي بسعر 86,900 ريال سعودي.

الفئة الثالثة أتوماتيك موديل CONVERTIBLE POP 2021 محرك 1400 سي سي بسعر 94,490 ريال سعودي.