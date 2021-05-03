مشاهد خطيرة لشاب يعرض وجهه للدغات الثعابين .. فيديو

عرضت قناه العربية فيديو لثعبان اسود التف حول يد احد الشباب وقام بلدغة مرارا وتكرارا مؤكدا أن هذا الشاب يدعى " دايفيد اوري " وهو أمريكي ويعشق لدغات الثعابين .



وأضاف الفيديو أن الشاب يقوم بتعريض وجهه ويده لفم الثعابين الغير سامة لافتا ان الشاب يقوم بتقييم ألم اللدغة من 1 إلى 10 .

وأوضح الفيديو أن الشاب يمكنه أيضا أن يتلقى لدغات السحالي الكبيرة وأخذت نصيبها من يده تاركة أثر العضة على يده، لافتا أنه عرض نفسه للدغات الثعابين وهي التي أكسبته شهرة واسعة .