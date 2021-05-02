رحمي: نتابع أعمال الرصف الجارية بشكل مستمر للانتهاء في الوقت المحدد

تابع اليوم الأستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أعمال الرصف الجارية بشوارع العاصمة، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، الأستاذ محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا والأستاذ عادل داوود رئيس حي أول.

بدأت الجولة بتفقد شارع سكة المحلة ،حيث يتم وضع طبقة الأسفلت في أحد جانبي الطريق ووضع طبقة المازوت في الجانب الآخر، كما تم توسعة الطريق بعرض (٤) أمتار في الاتجاهين، وضع طبقة الانترلوك على الأرصفة واستبدال أعمدة الإنارة القديمة بأخرى جديدة.

توجه بعدها الدكتور رحمي لتفقد كورنيش طنطا في مرحلته الثالثة ، بدايةً من كوبري قحافة حتى نهاية شارع الأشرف، والذي يتم تطويره بإجمالي تكلفة ٣٤ مليون جنيه ،حيث يتم وضع الانترلوك على جانبي الطريق إلى جانب البدء في وضع طبقة الأسفلت الرابطة تمهيداً لوضع طبقة الأسفلت النهائية، كما تفقد المحافظ آخر الأعمال بنفق قحافة والذي يتم تبطينه بطبقة عازلة لمنع تسرب المياه في إطار عملية تطوير شاملة للنفق.

واستكمل محافظ الغربية جولته بتفقد أعمال الرصف بشارع سكة شوبر ،حيث يتم استكمال وضع البلدورات بامتداد الشارع لاستكمال الرصف، توجه بعدها لتفقد الأعمال بشارع الإسكندرية والذي يتم فيه الآن أعمال وضع البلدورات قبل بدء الرصف.

وخلال الجولة، وجه المحافظ برفع كافة الإشغالات المتواجدة في الشوارع والتي تتعدى على حرم الطريق وتعيق حركة المارة.

يُذْكَر أن المحافظة تشهد أكبر خطة رصف تشمل جميع مدن ومراكز المحافظة بواقع ٣٤ شارع بمركز طنطا، ٢١ أول طنطا، ٢٩ ثان طنطا، ٦٣ مركز المحلة، ١٢ أول المحلة، ١٢ ثان المحلة، ٤٥ قطور، ٣٩ زفتى، ٢٢ سمنود، ١٦ السنطة، ١٨ بسيون، ٢٧ كفر الزيات بإجمالي ٣٣٨ شارع في الخطط (الاستثمارية، الإضافية ورد الشي لأصله) ، بجانب ٢٢٢ شارع في تطوير العشوائيات.

محافظ الغربية في جولة تفقدية لمتابعة أعمال الرصف بشوارع العاصمة

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