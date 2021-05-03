سحورك عندنا .. فول إسكندرانى وأومليت بالسوسيس وبطاطس بيوريه

سؤال يحير كثيرين وهو "هنتسحر إيه النهارده؟"، لذلك يقدم لكم موقع "صدى البلد" يوميا قائمة بالوجبات الرئيسية ونقدم لكم قائمة اليوم، الأكلات التالية: طريقة عمل الفول الاسكندرانى بالثوم وأومليت السوسيس وبطاطس بيوريه.

فول إسكندرانى بالثوم للشيف نجلاء الشرشابى





المقادير لعمل الفول بالثوم والكسبرة



2 كوب فول مدمس

نصف كوب زيت

ربع كوب عصير ليمون

2 فص ثوم مفروم

ملعقة من الكسبره

ربع كوب ماء

ملح

كمون



خطوات التحضير:-

يوضع قليل من الزيت في مقلاة على النار حتى يسخن.يضاف إليه الثوم ثم الكسبرة وتقلب جيدًا

يضاف الفول، وتقلب جميع المكونات. يضاف باقي الزيت وعصير الليمون، ويتبل بالملح والكمون

أومليت بالسوسيس للشيف إلهام فتحى



مكونات البيض بالسوسيس:-

- سوسيس

- بيض

- كريمة شيدر مبشورة

- زبدة

- بصل

- فلفل الوان

- بقدونس للزينة

- فلفل أسود

طريقة تحضير أومليت بالسوسيس:-

- احضري طاسة وضعي بها مكعب من الزبدة مع ملعقة من الزيت و ضيفي البصل والفلفل الألوان وشوحيه قليلا ثم قطعي السوسيس حلقات وضيفيها على البصل

- تبلي بالملح والفلفل ثم احضري وعاء آخر للبيض ثم ضيفي عليه الكريمة وقلبيهم جيدا و تبلي البيض بالملح والفلفل ثم ضيفي البيض على السوسيس

- ضيفي الجبنة الشيدر ويمكن إضافة الجبنة الموزاريلا حسب الرغبة و ادخليها الفرن لمدة 5 دقائق حتى ينضج البيض وقدميه ساخنا مزينة بالبقدونس

بطاطس بيوريه

مقادير بطاطس بيوريه

بطاطس مسلوقة مهروسة



فلفل أحمر وأخضر مفروم

فصوص ثوم

زبدة

لبن

ملح وفلفل

جبنة شيدر أحمر مبشورة

طبق سلطة خضراء

للتقديم طماطم

طريقة تحضير بطاطس بيوريه بالسجق

تخلط البطاطس المسلوقة المهروسة يضاف الملح والزبدة والثوم المفروم و يمكن إضافة اللبن و يقلب كل الخليط ويفرد فى قالب مدهون بالزبدة.

توضع فى الفرن لمدة ¼ ساعة.