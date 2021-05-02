لانتهاء الوقت .. لاعبو الزمالك وبيراميدز يعترضون على جهاد جريشة

اعترض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بناديي الزمالك وبيراميدز على جهاد جريشة حكم مباراة الفريقين في الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، بسبب الوقت المحتسب بدلا من الضائع.



الحكم احتسب خمس دقائق وقتا محتسبا بدلا من الضائع وأنهى المباراة قبل انتهاء الوقت.

وتوجه لاعبو الفريقين لحكم اللقاء بعد اطلاقه لصافرة نهاية المباراة للاعتراض على عدم احتساب الوقت المحتسب بدلا من الضائع بالكامل.



وارتفع رصيد الأبيض إلى 41 نقطة يحتل بها المركز الأول، في حين رفع بيراميدز رصيده إلى 31 نقطة يحتل بها المركز الثالث.