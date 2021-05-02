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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حفاظا على المواطنين..إزالة الخطورة الداهمة بعقار بكرموز غرب الإسكندرية

إزالة الخطورة الداهمة
إزالة الخطورة الداهمة بعقار غرب الإسكندرية

نفذ حي غرب الإسكندرية، برئاسة المهندسة سحر شعبان، حملة مكبرة تم فيها إزالة الأجزاء التي تمثل خطورة داهمة بالعقار ٧ شارع الاحسان بمنطقة كرموز، في وجود سكرتير عام الحي.

 

أهاب الحي المواطنين بسرعه التواصل والإبلاغ عن اي عقار به خطورة داهمة بنطاق الحي وذلك لسرعة معاينة العقار وعرضه علي لجنة المنشآت الآيلة بالحي واتخاذ اللازم.

 

يأتي هذا  اهتمامًا بالأجهزة التنفيذية بالإسكندرية بإزالة الخطورة الداهمة من العقارات حفاظا على سلامة المواطنين واستجابة لأي شكوى تخص المواطنين.

 

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وفي سياق منفصل، أخلت الأجهزة المعنية بحي ثان المنتزه، برئاسة اللواء حسن الجمال، رئيس الحي، شاطئ أبي قير، شرق الإسكندرية، وفض أي تجمعات بالشاطئ، في حضور سكرتير عام الحي، ومديري الإدارات المعنية بالحي  .

 

وأهاب حي ثان المنتزه، بالمواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والإحترازية المتخذة من قِبل محافظة الإسكندرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة من التعرض للمخاطر.

 

يأتي هذا بناءً على توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بفض التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وللحفاظ على الصحة العامة وذلك خلال احتفالات عيد القيامة المجيد وعيد شم النسيم.

 

وقد شنت الأجهزة التنفيذية بحي الجمرك، وسط الإسكندرية، حملة لتطهير شوارع وميادين وسط المحافظة، وذلك وفقا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية برفع درجة الاستعداد القصوى خلال أعياد شم النسيم وعيد القيامة المجيد.

 

وقاد اللواء حسام الشيخ، رئيس حي الجمرك، برفقة الأستاذ محمد المغربي، سكرتير عام الحي، حملة لتطهير الشوارع والميادين بالمنشية، وذلك بتواجد الإدارات المعنية بالحي.

 

جاء ذلك تطبيقا للإجراءات الوقائية الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد، وجاري المتابعة والعمل مستمر.

 

وفي غرب المحافظة، شدد اللواء أشرف بهجت رئيس حي العامرية ثان بالمرور على بحيرة مريوط لعدم خروج رحلات جماعية بالقوارب في البحيرة ومنع وجود أي تجمعات خلال شم النسيم.

 

وقال اللواء أشرف بهجت إن هذا يأتي في إطار اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا طبقا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء واتخاذ الإجراءات الاحترازية حرصا على سلامة وصحة المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لوضع الضوابط فى ضوء مواجهة فيروس كورونا.

 

ووجه عصام عبدالمنعم سكرتير عام الحى بوضع نوبتجية من بعض العاملين بإدارة أشغال طريق بالحى على البحيرة لمنع نزول أي أشخاص أو رحلات بالقوارب وتم المرور والتأكد من عدم نزول قوارب في البحيرة وجارى المتابعة.

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