محمود علاء والجهاز الفني للزمالك يهاجمون حكم مباراة بيراميدز

هاجم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حكم المباراة التي أقيمت أمام فريق بيراميدز في الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الممتاز.

فور انتهاء المباراة نزل الجهاز الفني لنادي الزمالك أرضية الملعب، متجهاََ الى جهاد جريشة حكم مباراة الزمالك وبيراميدز وتدخل أمن استاد القاهرة وحاوط جريشة منعاََ لحدوث أي مشكلات.

وتدخل محمود علاء وهاجم جريشة ببعض الكلمات ولكن منعه أمن استاد القاهرة من الوصول اليه.

تفاصيل المباراة..

وكان احتسب جهاد جريشة ركلة جزاء لصالح الزمالك في الدقيقة ٩٠ من عمر المباراة، وسجله أشرف بن شرقي لاعب الأبيض ولكن قرر جريشة العودة لل VAR وأعلن إعادة الكرة وسجلها بن شرقي مرة أخرى.

وتعادل الزمالك مع بيراميدز في المباراة التي شهدت ٩٠ دقيقة نارية بين الفريقين، وتقاسما الفريقين نقاط المباراة.