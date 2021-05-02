محافظ البحر الأحمر: تطعيم أكثر من 26 ألف من العاملين بقطاع السياحة ضد كورونا.. فيديو

العاملين بقطاع السياحة

وجه اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، الشكر للقيادة السياسية لاهتمامها بمدينة الغردقة بصفة خاصة ومحافظة البحر الأحمر بصفة عامة.

وقال "حنفي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "هناك شعور من المواطنين بأن هناك اهتمام بالمحافظة"، لافتا: "الفترة الماضية كان هناك ركود في حركة السياحة بسبب فيروس كورونا".



وأشار: "في إطار توجيهات القيادة السياسية لعودة حركة السياحة مرة أخرى وخاصة السياحة الروسية، تم رفع درجة الاستعداد في المحافظة والاهتمام بتطوير الميادين بالمدن، وكذلك عمل كورنيش جديد، وعمل سوق حضاري لمنع التكدس".



وأوضح أن رئيس الوزراء وجه خلال زيارته لمدينة الغردقة لزيادة رونق مدينة الغردقة، لافتا: "بدأنا في تطعيم العاملين في قطاع السياحة ضد لقاح كورونا، وسيتم تطعيم كافة المرتبطين والمتعاملين مع قطاع السياحة بصفة عامة"، مردفا أن أنه تطعيم أكثر من 26 ألف فرد من العاملين بقطاع السياحة ضد لقاح كورونا.





