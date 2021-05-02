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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد التعادل مع بيراميدز .. الزمالك يواصل صدارة الدوري.. والأهلي وصيفا

مباراة الزمالك وبيراميدز
مباراة الزمالك وبيراميدز

تعادل فريق الزمالك إيجابيا أمام بيراميدز بهدف لكل منهما فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب استاد القاهرة فى إطار منافسات الجولة الـ 19 بالدورى الممتاز.

 

تقدم عبدالله السعيد فى الدقيقة 38 بهدف عالمي، فيما تعادل أشرف بنشرقي فى الوقت القاتل من ركلة جزاء.

 

ورغم التعادل فقد الزمالك نقطتين في ترتيب جدول الدورى الممتاز واعتلى القمة برصيد 41 نقطة فيما حل خلفه في المركز الثاني فريق النادي الأهلي برصيد 37 ويتبقى له مباراتان مؤجلتان.

 

وجاء فريق بيراميدز فى المركز الثالث برصيد 31 نقطة بينما حل فريق المصري فى المركز الرابع برصيد 29 نقطة.

 

وحل فريق الاتحاد السكندرى فى المركز الخامس بنفس رصيد نظيره فريق المصري وبفارق الأهداف.

 

فيما تذيل فريق الإنتاج الحربي ترتيب جدول الدورى الممتاز بعدما توقف رصيده عند 12 نقطة واقترب من الهبوط إلى القسم الثاني.

 

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