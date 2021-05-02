محمد إمام يشوق الجمهور بصورة من مسلسل "النمر"

شوق الفنان محمد إمام جمهوره من خلال صورة نشرها عبر حسابه الرسمي علي مواقع التواصل الإجتماعي "انستجرام".



ظهر محمد امام في صورة من مسلسل النمر الذي يعرض خلال شهر رمضان المبارك وعلق عليها قائلاً: "🔥🔥 #عبدالله_ماهر_رضوان 🔥🔥

#النمر"



يذكر أن مسلسل "النمر" بطولة النجم محمد إمام، وهنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقي، وبيومي فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبدالعظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور، تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.