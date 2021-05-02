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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. التحالف العربي يعترض طائرة مفخخة أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية

السعودية.. التحالف العربي يعترض طائرة مفخخة أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية

صدى البلد

 

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، في بيان عاجل له منذ قليل، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية.

وقال التحالف في بيان له نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس": "نتخذ الاجراءات العملياتية للتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية".

وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قد أكد في حواره التلفزيوني، يوم الثلاثاء، رفض بلاده وجود "أي تنظيم مسلح خارج عن القانون" على حدودها، داعيا مليشيات الحوثي وقف إطلاق النار في اليمن وخوض التفاوض.

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وشدد على أنه "لا توجد أي دولة في العالم تقبل بوجود ميليشيا على حدودها أو أي تنظيم مسلح خارج عن قانون الدولة على الحدود، وهذا أمر غير مقبول للسعودية ولدول المنطقة وغير مقبول للشرعية (الحكومة المعترف بها أمميا) في اليمن".

وأضاف: "نتمنى أن يجلس الحوثي حول طاولة المفاوضات مع جامع الأقطاب اليمنية للوصول إلى حلول تكفل حقوق الجميع في اليمن وتضمن أيضا مصالح دول المنطقة".

وتابع: "الأرض مقدمة من السعودية لوقف إطلاق النار والدعم الاقتصادي وكل ما يريدونه مقابل وقف إطلاق النار من قبل الحوثي والجلوس حول طاولة المفاوضات".

وأشار إلى أنه لا شك في أن هناك "علاقة قوية" بين الحوثيين والنظام الإيراني، لكنه أعرب عن تمنياته في أن تراعي الجماعة مصالح اليمن قبل أي شيء آخر.

السعودية أخبار السعودية العاجلة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي الحوثيون

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