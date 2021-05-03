تقارير: ريال مدريد يستهدف التعاقد مع ماركينيوس

أكدت تقارير صحفية، أن نادي ريال مدريد الإسباني مهتم بالتعاقد مع البرازيلي ماركينيوس مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة " ديفنسا سنترال" الإسبانية أن ريال مدريد سيستهدف تدعيم خط دفاعه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت الصحيفة أن ريال مدريد، يرغب في التعاقد مع ماركينيوس مدافع باريس سان جيرمان، بعد إتمام الاتفاق مع ديفيد ألابا مدافع بايرن ميونخ الألماني.

وأكدت الصحيفة، أن نادي ريال مدريد سيتواصل مع باريس سان جيرمان، من أجل بحث إمكانية ضمه في الميركاتو الصيفي المقبل.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة تشيلسي الإنجليزي، يوم الأربعاء المقبل، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.