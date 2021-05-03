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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

علاجات سريعة لقرحة المعدة.. تعرفي عليها

صدى البلد

هل تعانى من قرحة المعدة  إليك علاجات منزلية سريعة من مطبخك تخلصك منها  وفقا لموقع هيلث لاين.  

1. عصير الكرنب


يحتوي عصير الكرنب على مركبات قد تساعد في منع وعلاج قرحة المعدة فهو غني أيضًا بفيتامين سي ، والذي يبدو أن له خصائص وقائية مماثلة.

 

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2. عرق السوس


 استخدام عرق السوس كعلاج للقرحة قد لا يعمل في جميع الحالات وقد يتداخل العرق السوس أيضًا مع بعض الأدوية ويسبب آثارًا جانبية ، مثل ألم العضلات أو تنميل في الأطراف. 

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3. العسل


العسل غذاء غني بمضادات الأكسدة وقد يساعد الاستهلاك المنتظم للعسل في منع القرحة ، خاصة تلك التي تسببها عدوىالبكتريا  الملوية البوابية .


4. الثوم


للثوم خصائص مضادة للميكروبات والبكتيريا قد تساعد في منع القرحة وشفائها بشكل أسرع. 

5. الكركم


يحتوى الكركم على مركبا يمسى  الكركمين  وهو مركب نشط يساعد على التئام القرحة.

6. . الفلفل الحار


الاستهلاك المنتظم للفلفل الحار قد يساعد في الحماية من القرحة وربما يعزز الشفاء. 


7.الصبار 

في إحدى الدراسات ، قلل استهلاك الصبار بشكل كبير من كمية حمض المعدة المنتجة في الفئران التي تعاني من القرحة 

قرحة المعدة عصير الكرنب عرق السوس العسل الثوم الكركم الفلفل الحار

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