الري: إعادة افتتاح هويس إسنا على النيل لتسريع الملء

قال محمد غانم متحدث وزارة الري، إن نهر النيل يعمل كـ ممر ملاحي قائم بالفعل ولكننا قمنا بعمل تطوير إلي "هويس إسنا الشرقي " لأنه تم إنشاؤه منذ 30 سنة والتطوير هدفه تسريع ملء الهويس بدلا من أن يستغرق 22 دقيقة في الملء يستغرق 15 دقيقة فقط .

وأضاف محمد غانم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن " المذاع على قناة "الحدث اليوم" أن ملء الهويس يتوقف على سرعة مرور المراكب به، مؤكدا أن هذا الهويس مهم لأنه يقع وسط الطريق النهري بين الأقصر وأسوان وجميع المراكب السياحية تمر منه.

وأوضح محمد غانم، أن عملية تطوير الهويس ستعمل على تسريع عملية المرور بالإضافة إلي تنشيط السياحة بشكل أكبر وهذا التطوير ينبع من عملية تطوير شاملة لجميع المنشآت المقامة على نهر النيل والترع مشيرا إلي أن مصر لديها ممر ملاحي يبدأ من أسوان حتى البحر المتوسط .