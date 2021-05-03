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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

مواطن يناشد لتوفير فرصة عمل لإعانته على المعيشة

صدى البلد

ناشد المواطن سامح نصر علي عبدالمقصود، البالغ من العمر 39 عامًا، والحاصل علي بكالوريوس خدمة اجتماعية، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، المسئولين لتوفير فرصة عمل.

ويقول سامح نصر في رسالته: "كنت أعمل في شركة وكنت مديرًا لأحد فروعها في جدة، ومعي شهادة تقدير من جميع الشركات التي قمت بالعمل لديها، لكن أثناء ولادة زوجتى 3 توأم ، تم دخول اثنين الى الحضانة ولأن مصاريف الحضانات الخاصة غالية تم نقلهم إلى المستشفى الأميري ووضعهم فى الحضانة لمدة شهر وبعد 3 شهور لاحظنا أن الطفلة الثالثة تقوم بالإشارة علي الأشياء والطفلين لا يوجد منهما أى استجابة أو أي رد فعل فقمنا بالكشف عليهم لدى أكثر من طبيب في أشمون والقاهرة وطنطا وشبين وجميعهم أجمعوا على أن الأطفال أصيبوا بالعمى نتيجة لإهمال طبي".

وأضاف: "تم رفع قضية علي المستشفى وتحولوا "طب شرعي" القاهرة وأثبتوا وجود إهمال طبي وعدم متابعة عيون علي الأطفال داخل الحضانة لمدة شهر كامل أدى الي فقدان بصرهم وللأسف اتحولوا طب شرعي شبين وطنطا وبعد ما قالوا وهما بيكشفوا إن دا إهمال طبي لقينا في القرار إن دا مش إهمال طبي وضاع حق أطفالى ومستقبلهم".

وتابع أنه أجرى عملية للاطفال وطبعًا مصاريف العمليات في المستشفيات الخاصة غالية وصرفت كل ما أملك علي أمل أن يرجعلهم نظرهم لكن للأسف مفيش نتيجة، والأطفال دلوقتي عندهم سنتين، وأنا فقدت عملى بالخارج.

وناشد المسئولين الوقوف بجانبه ومساعدته فى إيجاد عمل مناسب، بعد أن ضاع مستقبله وكل ما يملك من أموال على تكاليف عمليات أبنائه الذين فقدوا بصرهم نتيجة إهمال طبى .

للتواصل مع القارئ من خلال رقم :
0 121 135 7282

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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