إيناس مكاوي تكشف عن أصعب لحظات حياتها بعد فقدان ابنها

قالت السفيرة إيناس مكاوى عن فقدان ابنها كريم، إنه لا يوجد إبتلاء ممكن أن يصيب إنسان أكثر من فقد الضنى، لافتة أن كريم ابنها كان بالنسبة لها حياتها كلها وصاحبها الأقرب وليس مجرد ابنها.

وتابعت"إيناس مكاوى"، خلال لقائها فى برنامج "المواجهة "مع ريهام السهلى المذاع على فضائية extra news ،قائلة" كنت بروح أنا وكريم السينما مع بعض والمسرح مع بعض لكن قضاء الله أن كريم يروح عند الرحمن الرحيم وأكيد مش هكون احن عليه من ربنا ..هو دلوقتى فى حضن الرحمن اللى أحسن منى واحسن من كل الناس.

وأكدت "إيناس مكاوى"، أنها دائمة الدعاء بأن تكون على قدر اختيارك واختبارك وعملى فى الأرض للكريم ربنا ولأبنائى، وتابعت قائلة: هو حد يرفض يكون ليه قصر فى الجنة يا بختنا..الحمدلله شاكرين وقانعين واقبل رضانا عما ابتلينا به منذ اللحظة التى نزلنا فيها الأرض وحتى الآن.