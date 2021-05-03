عبد الله جمعة يعتذر لجمهور الأهلي: كان غصب عني.. فيديو

حل اللاعب عبدالله جمعه نجم نادى الزمالك، ضيفاً فى برنامج "مهيب ورزان "المذاع على فضائية mbc مصر.

وقال عبدلله جمعه، إنه لا يحب الظهور الإعلامى فى أى برنامج لأنه خجول جدا ولا يعرف التحدث جيداً، موضحاً انه يحب البقاء فى رمضان مع والدته وأهله ويحب لمة عائلته وأيضا يحب الخروج مع أصحابه.

تابع عبدلله جمعه، أن الأكلات التى يحبها كثيراً هى المحشى كوجبة أساسية فى أول أيام رمضان، لافتا ً أنه توقف عن تناول الحلويات منذ فترة بسبب تدريباته.

تقدم عبدالله جمعه، ببالغ الأسف لجمهور الأهلى عن ما بدر منه بعد مباراة الزمالك والترجى فى كأس السوبر قائلاَ: كان غص عنى والله أنا بحب جمهور الأهلى وهما بيحبونى ومش عايز حد يزعل منى خالص من الصغير للكبير.