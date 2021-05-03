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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كيف جمع الفنان “محمد محمود” بين الكوميديا والجدية في شخصية واحدة

صدى البلد

علق الفنان محمد محمود على دوره فى مسلسل "نجيب زاهى زركش" مع الفنان الكبير يحيى الفخراني، قائلا: "شخصية طريف حسستنى بنجاح جميل وصدى عند الناس مكنتش متوقعه.. تصوير المشاهد أخدت أكثر من 6 أشهر.. وعملنا المشاهد على المسرح وأتقناها".


وأضاف "محمود"،خلال لقاءه ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن من الصعب جداً التحول من راوي إلى شخصية فيها طيبة و شرو الجامع مبين الكوميديا والجدية شىء صعب جداً والشخصية كان فيها كل المواصفات طيبة وشريرة.. وخدام فى القصر عاوز يبقى ملكه وكمان يبقى زوجته أخت نجيب.. والشخصية ما تعرف شرير ولا طيب وصعوبتها لها أبعاد مختلفة ومش سهل إنها تتعمل.

 

وتحدث عن شخصيته في مسلسل "نجيب زاهي زركش" ، أن تم التجهيز والتصوير في الشخصية مدة طويلة وأخذت شهر يتم تصويرها بشكل بروفات تربيظة مثل أعمال المسرح.  

 

يحيى الفخراني الفنان محمد محمود مسلسل نجيب زاهي زركش اخبار التوك شو محمد محمود

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