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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 7 أشخاص في حادث بين سيارتين بالشرقية

صدى البلد

أصيب 7 أشخاص، بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء بالجسد، في حادث تصادم  سيارتين ميكروباص، بطريق مصر – إسماعيلية الصحراوي بالشرقية وتم نقل المصابين الي المستشفيات القريبة وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

 

فيما تلقي اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية،  إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص بطريق مصر – إسماعيلية الصحراوي.

 

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وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص بكدمات وكسور بأنحاء متفرقة بالجسد، و تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة، وجارٍ رفع آثار الحادث وتسيير حركة مرور السيارات وتحرير محضر بالواقعة.

 

وعلي جانب اخر فقد استقبل  الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، المهندس محمد محمد سعيد رئيس قطاعات كهرباء الشرقية لتهنئته بمهام منصبه الجديد وذلك بمكتبه بالديوان العام , متمنياً له التوفيق وحسن الأداء والنهوض بمنظومة الكهرباء داخل المحافظة.

 

إطّلع المحافظ على خطة عمل قطاع الكهرباء خلال الفترة القادمة وحجم المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة  وتمت الإشارة إلى أنه جاري تنفيذ عدد 13 مشروع ما بين إقامة موزعات كهرباء جهد متوسط وإنشاء محطات محولات كهرباء جديدة بمختلف بقري ومراكز ومدن المحافظة بتكلفة تصل  إلي 2 مليار جنيه، وذلك في إطار تحسين وتطوير البنية التحتية وتأمين الطاقة الكهربائية وتوفير إحتياجات المشروعات الإستثمارية والمناطق الصناعية وحل مشاكل القرى والمناطق المحرومة والتي تعاني من الإنقطاع المتكرر للتيار الكهربي.

 

أكد محافظ الشرقية على ضرورة إستمرار التعاون والتنسيق بين المحافظة ورئاسة قطاعات كهرباء الشرقية لتحسين التيار الكهربي بكل مراكز ومدن المحافظة، وتدعيم المحافظة بمحولات كهربية جديدة ولوحات توزيع لتساهم في تخفيف الأحمال وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

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