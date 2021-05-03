بعد تسلل المواطنين إلى القلعة الملكية.. حالة تأهب قصوى في بريطانيا.. صور

بعد أكثر من أسبوع من جنازة الأمير فيليب، حاول زوجان اقتحام قلعة وندسور الملكية في بريطانيا عن طريق التسلل من فوق السياج.

اعتقلت الشرطة البريطانية الزوجين بعدما تمكنا من تسلق السياج في قلعة وندسور الملكية، والتي احتضنت الأمير فيليب في آخر أيامه ويعيش فيها الآن ابنه الأمير أندرو، بينما تقضي بها الملكة وقتها أحيانًا في التنزه.

ووفقا للتقارير، فإن رجل يبلغ من العمر (31 عاما) وصديقته عمرها 29 عاما تسللا إلى رويال لودج، في حديقة ويندسور العظمى الأحد الماضي بحسب صحيفة ذا صن.

يعيش نجل الملكة الأمير أندرو رسميًا في النزل وهناك أنباء عن تواجده في قلعة وندسور وقت الاقتحام، بينما تقضي الملكة وقتها هناك في ركوب خيولها، تمشية كلابها، وحضور الكنيسة.

تم اقتحام المنطقة بعد أكثر من أسبوع بقليل من جنازة زوج الملكة الأمير فيليب، وقد كان الجميع في حالة تأهب قصوى بعد أول دخيل، فليست المرة الأولى التي يتسلل فيها الناس إلى القلعة.

وأكدت الشرطة أنهم اعتقلوا الرجل والمرأة واقتادوهما إلى مركز شرطة ميدنهيد، حيث أطلق سراح الزوجين بكفالة.

وقالت الشرطة في بيان: "تم استدعاء شرطة وادي التايمز لتقارير عن متسللين في ساحة المحفل الملكي في وندسور جريت بارك.

جاء الحادث بعد أسابيع قليلة من سماح أمن Royal Lodge لامرأة تبلغ من العمر 44 عامًا بالدخول بعد أن ادعت أنها مخطوبة للأمير أندرو.

وبعد أن تجولت في حديقة القلعة لمدة 20 دقيقة، دخلت المبنى، حيث كان دوق يورك الأمير أندرو داخل المنزل، وكانت قد سألت أحد الموظفين عن مكانه.

ألقت الشرطة القبض عليها في النهاية ثم أفرجت عنها بموجب قانون الصحة العقلية، وذكرت صحيفة ذا صن أنها أصرت على أنها كانت مخطوبة للأمير أندرو وعاشت هناك، وأخبرت الشرطة أن اسمها هو إيرين وندسور.

تم العثور على خرائط للنزل الملكي في حقيبة يدها، إلى جانب خرائط المساكن الملكية الأخرى، وقالت الصحيفة أنها حملت أيضًا مفتاح دفاع عن النفس على شكل قطة به شقان حادان.



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