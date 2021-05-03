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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هكون أحرص وأقوى.. تامر أمين يعلن عودته للشاشة عقب "أزمة الصعايدة"..فيديو

تامر أمين
تامر أمين

كشف الإعلامي   تامر أمين عن موعد عودته للشاشة بعد وقف برنامجه على خلفية أزمة إهانة للصعايدة.

وتابع  خلال لقائه ببرنامج "ورا الشمس" تقديم الإعلامية أميرة بدر المذاع على فضائية "الشمس": الأزمة التي حدثت  تم وقفه بعدها بناء على قرار المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام لمدة شهرين انتهوا في 23 أبريل".

واضاف قائلا:" نقابة الإعلاميين بيتنا في النهاية والدكتور طارق سعدة صديق عزيز وتم التحقيق بشكل رسمي في النقابة  وكانت الجلسة في منتهى التفهم وعرضت موقفي وعليه تم اتخاذ القرار بإيقافي شهرين".

براءة تامر أمين في اتهامه بإهانة أهالي الصعيد

اليوم.. الحكم على تامر أمين لإهانة أهل الصعيد

مد أجل النطق بالحكم علي تامر أمين لإهانة أهل الصعيد لـ 26 ابريل

وأوضح أنه سيعود من خلال برنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار" بعد إجازة عيد الفطر.

وسألت المذيعة تامر :"هل سيكون هناك تغيير بعد العودة للشاشة؟"، ليرد تامر :" هبقى أحرص وهبقى أقوى اتعلمت ان الضربة بتقوى مبتكسرش".

 

 

يذكر أن محكمة جنح مدينة نصر برأت  الإعلامى تامر أمين من تهمة سب وقذف الشعب المصرى وإهانته، في الجنحة المباشرة التى تقدم بها المستشار أشرف ناجى ضده بعد الحلقة التى شهدت تجاوز ضد الشعب المصرى ورفض الدعوي المدنية.

وقدم الإعلامى تامر أمين، اعتذارا عن إهانته لأهالى الصعيد في برنامجه، وقال في فيديو: "أقدم اعتذارا واضحا وصريحا لا لبس فيه لكل أهالينا في الصعيد وفى كل مكان بمصر، اللى زعلانين منى، أنا لا هكابر ولا هآوح، أنا من الناس اللى تعتذر لما تحس إن الناس زعلانة منها، حتى لو كانت نيتى يعلم بيها ربنا نيتى خير وكان الهدف هو المصلحة العامة".     

وصرح المستشار هيثم عباس أن الجنح المباشرة شرط لاقامتها أن يصيب رفعها ضرر شخصي مباشر ولا مجال لرفعها من اى شخص يتخذ نفسه ممثلا عن المجتمع وهذا منوط بالنائب العام فقط و يصح قانونا إقامة جنح البلاغ الكاذب ضد رافع مثل تلك الجنح حفاظا على عدم الزج بالأشخاص فى قفص الاتهام وما يلاقوه من قلق من الزج بهم بالسجن .

 

الإعلامي تامر أمين إهانة للصعايدة تامر امين النهار عيد الفطر اخر النهار

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