شاهد.. صورة سيلفي تتسبب في سقوط صاحبها من قمة منحدر جبلي

كادت محاولة التقاط صورة سيلفي خطيرة أن تودي بحياة سائح بريطاني، بعدما انزلقت قدماه وسقط في البحر من أعلى منحدر جبلي في أولد هاري روكس في جنوب غرب إنجلترا.

ورغم خطورة سقوطه من قمة المنحدر الجبلي على مسافة 100 قدم، إلا أن البحر أنقذ السائح البريطاني صاحب السيلفي، لينجو بجروح وكدمات ليست خطيرة.

كان السائح البريطاني البالغ من العمر 28 عامًا والمسافر من مدينة لندن، يحاول التقاط صورة سيلفي قبل أن تنزلق قدمه على حافة الهاوية في أولد هاري روكس بالقرب من سواناج في دورست جنوب غرب إنجلترا.

ولحسن الحظ، أنقذه المد من الموت المحقق، فقد سقط وغاص مسافة أربعة أقدام في مياه البحر، وعندها لاحظته مجموعة من زوارق الكاياك تواجدت في منطقة الحادث وجدفوا باتجاهه.

ساعدته الزوارق في نقله إلى الشاطئ عند سفح الجرف لتقديم الإسعافات الأولية له، والمثير للدهشة أن الرجل كان واعيًا ويتحدث وقيل إنه أصيب بجروح وكدمات فقط.

وصل قارب نجاة إلى مكان الحادث ووضعه على نقالة، ثم تم نقله إلى محطة قارب النجاة في Swanage حيث نقلته سيارة إسعاف برية إلى المستشفى للتحقق مما إذا كان قد عانى من أي إصابات داخلية.

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