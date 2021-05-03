سفير اليابان يبدي إعجابه بالآثار المصرية ويتمنى عودة السياحة لطبيعتها

أبدى السفير الياباني في مصر نوكي ماساكي، مساء أمس الأحد، إعجابه بالآثار المصرية في جميع أنحاء محافظات الجمهورية، وخاصة الأقصر التي تجمع في وديانها ومعابدها ومقابرها ثلثي آثار العالم.



جاء ذلك في ختام زيارة السفير الياباني إلى الأقصر التي استمرت لمدة ثلاث ليالي بإحدى الفنادق بالمحافظة.



وتمنى السفير لمصر -بلد الأمن والأمان والازدهار والرخاء- عودة السياحة اليابانية في التدفق للمناطق الأثرية والسياحية مرة أخرى في أقرب وقت بعد زوال جائحة كورونا التي تجتاح العالم.

وأكد السفير الياباني أن اليابانيين من جميع طوائفهم يعشقوا الحضارة المصرية الشامخة على مر الزمان.



جدير بالذكر أن السفير الياباني تفقد خلال اليوم الأول للزيارة منطقة وادي الملوك والملكات، ومنطقة الدير البحري، وتمثالي ممنون، ومدينة العمال، والملكة نفرتاري، والملكة الحسناء حتشبسوت بالبر الغربي بالأقصر.



وقام السفير الياباني في اليوم الثاني بزيارة معبد دندرة التابع لمحافظة قنا، ومساء ذات اليوم شاهد عرضًا للصوت والضوء على البحيرة المقدسة بمعابد الكرنك التاريخية.



وقام السفير في اليوم الثالث بزيارة معبد الكرنك والأقصر، ومتحف التحنيط.



وصرح حسين عبد الله خبير السياحة اليابانية والمرافق للسفير بأن السفير الياباني قال له: "من لم يزر الأقصر ومعالم مصر الأثرية لم يستمتع في حياته".



وأشار عبد الله إلى أن السفير كان يمتنع عن الأكل حتى أذان المغرب، ليشارك المسلمين في صيامهم.

