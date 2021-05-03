فريق سلة الأهلي للسيدات يفوز على سبورتنج في الدوري

تمكن الفريق الأول لسيدات كرة السلة بالنادي الأهلي من تحقيق فوز مهم على نظيره فريق سبورتنج، في رابع لقاءات الفريقين بالدور النهائي من دوري السوبر، الذي يقام بنظام «Best of 5»، لتصبح النتيجة 2-2.



وأقيمت المباراة على صالة هيئة الشباب والرياضة بالسادس من أكتوبر، ضمن مواجهات الدور النهائي لدوري السوبر، وشهدت تفوق الأهلي وإعادة حظوظه في الدفاع عن لقب البطولة.



وانتهت الفترة الأولى بين الأهلي وسبورتنج لصالح النادي الأهلي بنتيجة 25-18، قبل أن يعود الفريق السكندري وينهي الفترة الثانية والشوط الأول لصالحه بنتيجة 42-35.



وواصل سبورتنج تقدمه على حساب الأهلي، وأنهى الفترة الثالثة بنتيجة 57-56، قبل أن يعود الأهلي ويحقق الفوز في الفترة الرابعة والمباراة بنتيجة 82-72.



ومن المقرر أن تقام المواجهة الخامسة والحاسمة بين الفريقين مساء يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة العاشرة مساء.