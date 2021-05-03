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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

المخرج أحمد السمان يدعم متحدي الإعاقة بفيلمي "أنا وطن جوة الوطن" و"مش عارف"

صدى البلد

كشف المخرج السكندري الأصم أحمد السمان عن أنه يعمل هذه الأيام على تجهيز فيلمين جديدين: أحدهما روائي قصير بعنوان "أنا وطن جوة الوطن"، والثاني وثائقي قصير بعنوان "مش عارف"، استعدادا لتسويقهما ومشاركتهما في المهرجانات العالمية.


وقال المخرج أحمد السمان -في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إنه انتهى من تصوير "أنا وطن جوة الوطن" بشكل نهائي قبل حلول شهر رمضان، ويعمل حاليا على متابعة ما تم تصويره للبدء في عملية مونتاجه وترجمته ليكون جاهزا للعرض.


وأوضح السمان أن الفيلم روائي قصير يطرح موضوعا شائكا بات يشكل خطرا حقيقيا في مجتمعاتنا، وهو ظاهرة "التنمر"، خاصة التنمر بذوي الاحتياجات الخاصة، ويظهر من خلال سياق الفيلم نتائج تأثير هذا السلوك وردة الفعل غير المتوقعة، حيث تدور أحداثه حول إحدى الجرائم التي ارتكبها شخص من ذوي الإعاقة نتيجة تعرضه للتنمر، والفيلم تمثيل فادي محسن، ووسام أحمد، وآلاء آدم، وحسام عزام، وضيفة شرف الفيلم رينا عارف، وهو من تأليف وإخراج أحمد السمان.


وأضاف السمان أنه يسعى جاهدا للانتهاء من تصوير فيلمه الثاني "مش عارف"، والذي يعمل على الإعداد والتجهيز له منذ عام 2017، معتبرًا أن هذا الفيلم سيكون من أهم التجارب بالنسبة له، خاصة أنه يوثق من خلاله تجارب لثلاث شخصيات مهمة يُعتبروا مصدر إلهام له في تحديهم للإعاقة، حتى أصبحوا نجوما مؤثرة في المجتمع، وهم الراحلون الموسيقار عمار الشريعي، والملحن سيد مكاوي، والأديب طه حسين، موضحا أنه أجرى لقاءات خاصة مصورة مع السفيرة إيناس مكاوي ومراد عمار الشريعي نجلي الراحلين، لمعرفة نقطة انطلاقهما وكيف تحديا إعاقتهما.


وحول تقديمه أفلاما عن واقع وهموم متحدي الإعاقة، أكد السمان أنه يعبر عن ذاته من خلال هذه الأفلام، فهو أقرب لواقع هؤلاء الأشخاص، خاصة أنه من متحدي الإعاقة، وحارب من أجل الحياة، ويسعى أن تكون أفلامه داعما ومصدر إلهام لكثير من الأشخاص أصحاب الإعاقات المختلفة.


يذكر أن أحمد السمان من مواليد مدينة الإسكندرية، تحدى إعاقته بموهبته الفنية، فهو ممثل وكاتب ومخرج، اكتشف شغفه بالسينما بعدما شاهد فيلم "بحب السيما"، فبدأ يبحث في عالم السينما وصناعة الأفلام، وبدأ رحلته مع الفن نهاية عام 2015، والتحق بورش في مجال السينما، ثم أخرج أفلاما قصيرة خاصة به، فكان أول أفلامه "الرقص على أجسادنا" عام 2016، وتم عرضه بمهرجانين في مصر، ثم أخرج فيلمه الثاني "لوكيشن" عام 2017، وفيلمه الثالث "مجرم سيما" عام 2019.
 

المخرج أحمد السمان أنا وطن جوة الوطن مش عارف

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