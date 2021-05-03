النني: لطالما حلمت بهدفي الأول في الدوري الإنجليزي

أعرب النجم المصري محمد النني، لاعب وسط أرسنال الإنجليزي، عن سعادته الغامرة بأول أهدافه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في المباراة التي جمعت أرسنال مع نيوكاسل أمس الأحد.

ونجح الجانرز في الفوز بنتيجة 2-0 على نيوكاسل، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين.



وقال النني، في تصريحات لوسائل إعلام بريطانية: "إنني سعيد جدًا بهدفي الأول، الذي طالما حلمت به في الدوري الإنجليزي".



وأشاد الدولي المصري بسياسة تدوير اللاعبين التي يتبعها ميكيل أرتيتا، المدير الفني للجانرز، لأن هذه السياسة ستجعل جميع اللاعبين مستعدون طوال الوقت.



وحول اللعب أثناء الصيام، أكد النني أن الأمر سهل جدًا، وهو عدم التفكير في الصيام، لأنه في حال التفكير في الصيام، سيكون الأمر صعبًا، ولكن إذا لم يفكر الشخص كثيرًا في الأمر، فستكون الأمور جيدة جدًا.



يُذكر أن أرتيتا أشاد بالنني وبالهدف الذي أحرزه، في تصريحاته عقب مباراة نيوكاسل، قائلا: "لقد أحرز هدفًا رائعًا منح الفريق الثقة في الفوز".

