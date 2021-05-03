موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة بالدوري والقنوات الناقلة

تقام اليوم الاثنين 3 مايو مباراة الأهلي وغزل المحلة على استاد المحلة في الأسبوع الـ 19 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

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غزل المحلة X الأهلي – الساعة التاسعة والنصف مساء على قناة on time sport

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قائمة الفريق للدخول في معسكر مغلق مساء الأحد، استعدادًا لمواجهة فريق غزل المحلة في الدوري الممتاز.

وضمت القائمة كلا من: محمد الشناوي، وأحمد رمضان بيكهام، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ومروان محسن، ومحمد شريف، ووليد سليمان، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعلي لطفي، وعمرو السولية، وصلاح محسن، وأفشة، ومحمود وحيد، وناصر ماهر، وأكرم توفيق، ووالتر بواليا، وطاهر محمد طاهر، ومحمد هاني، ومصطفى شوبير، وأحمد نبيل كوكا.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته مساء أمس على ملعب التتش بالجزيرة، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة عقب مباراة الجونة الأخيرة في الدوري الممتاز.