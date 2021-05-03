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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكرى ميلادها.. تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة ميرنا المهندس

ميرنا المهندس
ميرنا المهندس

يحل اليوم الاثنين الموافق 3 مايو، ذكرى ميلاد الفنانة ميرنا المهندس، والتي عانت ميرنا خلال الـ15 عاما الأخيرة من حياتها بسبب أوجاع وآلالام المرض الذي ارتبط بها منذ طفولتها بالأمعاء والقولون حيث ظل المرض يأكل جسمها ويسمم دمها مما أدى إلى قيامها بإجراء أكثر من عملية جراحية.

 ورغم قلت أعمالها في تلك الفترة بشدة بسبب الآلام إلا أنها تغلبت عليها واشتركت في عدد مميز من المسلسلات مثل "بنات افكاري ونجمة الجماهير ومحمود المصري و أحلام عادية".

 

تعرضت "المهندس" للعديد من الاحزان والاحباطات علي المستوى الشخصي ففي عام 2007 تم القبض علي شقيقتها الصغرى في قضية مخدرات وسجنت والدتها بتهمة قتل زوجها وأصبحت حالتها الأسرية بها العديد من المشاكل الأمر الذي جعلها تعاني نفسيا وتسبب ذلك في رفضها فكرة الزواج والارتباط.

في اخر ايامها اتجهت الي حفظ القرآن وارتداء الحجاب إلا أنها عادت ثانية الى مواصلة طريقها إلى النجومية عقب استقرار حالتها الصحية قبل ان يعاودها الألم وتتدهور حالتها وتلقي ربها وهي في ريعان شبابها، حيث رحلت عن عمر ناهز الــ 37 عاما.
 

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