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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الهند تسجل أكثر من 368 ألف إصابة جديدة والإجمالي يتجاوز الـ9ر19 مليون حالة

صدى البلد

سجلت الهند 368 ألفا و147 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 19 مليونا و925 ألفا و604 أشخاص.


وذكرت وزارة الصحة الهندية- وفق ما أوردته صحيفة (تايمز أوف إنديا) الهندية اليوم الاثنين- أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 3417 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 218 ألفا و959 شخصا.


وأضافت الوزارة أن 300 ألف و732 شخصا تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 16 مليونا و293 ألفا و3 أشخاص.


ووفقا لأحدث البيانات، ارتفع عدد الحالات النشطة حاليا في الهند إلى 3 ملايين و413 ألفا و642 شخصا.

 

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