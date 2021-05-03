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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. تفاصيل جديدة حول سلسلة آبل آيفون 13.. واجعل هاتفك الأندرويد القديم أسرع في 3 خطوات

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»،مجموعة من الأخبار المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة،نستعرض أبرزها على النحو التالي:

 

في 3 خطوات.. اجعل هاتفك الأندرويد القديم أسرع

من أبرز المشاكل التي تواجه أصحاب الهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد، هي بطء هذه الأجهزة على المدى البعيد.

 

ظهور تفاصيل جديدة حول سلسلة آبل آيفون 13.. فيديو


ظهر عدد كبير من التسريبات والشائعات حول هواتف آبل القادمة iPhone 13، على مدى الأشهر القليلة الماضية، والتي من المتوقع الإعلان عنها في شهر سبتمبر المقبل، ونظرا لأنه لا يزال الوقت مبكرا على حدث الإطلاق، إلا أن المزيد من التوقعات الجديدة مستمرة في الظهور حول هواتف آيفون التالية، والتي تكشف المزيد من التفاصيل عنها.

 

فيسبوك تتحدى آبل وتوجه رسالة مهمة لمستخدميها.. فماذا قالت؟


يواصل فيسبوك Facebook، حملته ضد تحديثات الخصوصية التي يجلبها أحدث إصدار من نظام تشغيل هواتف iOS 14، حيث تركز بعض التغيرات بشكل أساسي على حماية خصوصية المستخدم، مما أدى إلى نشوب صراعا بين عملاقي التكنولوجيا.

 

سماعة رأس مبتكرة قادرة على قراءة أفكار مرتديها


ابتكرت إحدى الشركات المتخصصة في مجال التكنولوجيا العصبية،  سماعة رأس ثورية هي الأولى من نوعها، والتي تمتلك إمكانية متطورة تساعدها على قراءة أفكار مرتديها.

 

تسريبات تكشف تفاصيل جديدة حول هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 3


كشفت بعض التسريبات الحديثة عن تفاصيل جديدة حول الهاتف الرائد القابل للطي من سامسونج Samsung، حيث أوضحت قائمة تتطابق مع رقم الطراز الفني المفترض لجهاز Galaxy Z Fold3، معلومات عن سرعة الشحن التي سيأتي بها الهاتف.

 

 

 

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