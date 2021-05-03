غادة عبد الرازق تشارك متابعيها بصور من "لحم غزال" ..شاهد

شاركت الفنانة غادة عبد الرازق متابعيها بـ عدة صور لها من مسلسلها “ لحم غزال ” وذلك عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام .

وعلقت غادة عبد الرازق قائلة “ #غزال #الحلقة ٢٢#لحم_غزال ”

ويعد مسلسل “لحم غزال” ثاني عمل يجمع الفنانة غادة عبد الرازق، بزوجها، مدير التصوير "هيثم زنيتا"؛ بعد مشاركتهما معا، العام الماضي، في مسلسل “سلطانة المعز”.



مسلسل "لحم غزال"، بطولة “غادة عبد الرازق، شريف سلامة، خالد كمال، أحمد خليل، مي سليم، وفاء عامر، محمد عادل، عارفة عبد الرسول”، ومن تأليف إياد عبد المجيد.



ويعرض مسلسل "لحم غزال" على قنوات: “MBC مصر- MBC مصر 2- قناة دبي"، ومنصة "شاهد vip”.