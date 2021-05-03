البرتغالي ماريو بالما يصل القاهرة لقيادة سلة الأهلي ..اليوم

يصل اليوم الاثنين، البرتغالي ماريو بالما، إلى القاهرة لتولي مهمة تدريب الفريق الأول لرجال كرة السلة بالنادي الأحمر، خلفا لأشرف توفيق المدير الفني السابق.

ومن المقرر أن يعقد المدير الفني فور وصوله جلسة مع مسؤولي النادي الأهلي تتضمن الاتفاق على طريقة العمل خلال الفترة المقبلة وطموحات ومتطلبات الفريق، بالإضافة لتوقيع العقود بشكل رسمي.

كان أشرف توفيق المدير الفني السابق للفريق قد تقدم باستقالته عقب خسارة لقب كأس مصر أمام الاتحاد السكندري بنتيجة 78 – 76.

ويسعى مسؤولو “القلعة الحمراء” لتجهيز الفريق قبيل انطلاق نصف نهائي دوري السوبر المقرر إقامته عقب عودة الزمالك من المشاركة في البطولة الإفريقية للأندية المزمع إقامتها فى رواندا في الفترة من 16 وحتى 30 مايو الجاري.

ويلعب “الشياطين الحمر” في نصف النهائي مع الاتحاد السكندري في سلسلة مباريات من 5 لقاءات يصعد للنهائي الفائز في 3 منها.