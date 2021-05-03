إيمي طلعت زكريا تطلب الدعاء لوالدها

نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا، صورة لوالدها الراحل عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.



وعلقت إيمى طلعت زكريا، على الصورة قائلة: “يارب بحق هذه الايام المباركه ادعوك ان ترحم ابى وتغفرله وتسكنه فسيح جناتك وامواتنا جميعا ياارحم الراحمين”.

وتوفي الفنان طلعت زكريا بعد رحلة عطاء ممتدة قدم خلالها العديد من الأدوار التي أثرت الحياة الفنية، سواء في السينما أو التليفزيون والمسرح.



يذكر أن طلعت زكريا انتهى قبل وفاته من تصوير فيلم بعنوان "بعد الخميس"، إنتاج سعودي إماراتي مشترك،للمخرج ‏السعودي، حيدر سمير الناصر، وهو من نوعية الأفلام الكوميدية الاجتماعية، ولم يعرض بعد‎.