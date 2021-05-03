خلال 24 ساعة .. ضبط 15841 شخصا لعدم إرتداء الكمامات وتحرير1127 مخالفة لقرارات الغلق

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط عدد (15841) شخص لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية، وضبط (757) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة ، وتحرير(1127) مخالفة لقرارات الغلق خلال 24 ساعة ، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.

ففى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية .

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن ضبط عدد (15841) شخص لعدم ارتداء الكمامات الواقية ، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (15800) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (41) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

وتم تحرير (1127) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق ، وضبط (757) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالى مضبوطات (7695) أرجيلة ، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة ، وجارى إستمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.

يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.