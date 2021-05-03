إصابة 8 أشخاص فى انقلاب سيارة بطريق الفيوم القاهرة الصحراوى

أصيب 8 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة أجرة بطريق الفيوم القاهرة الصحراوى عند مدخل قرية الكعابى الجديدة بمركز سنورس بالفيوم ، بإصابات متفرقة ، تم نقلهم بسيارات الاسعاف الى مستشفى الفيوم العام للعلاج

تلقى اللواء مدير أمن الفيوم إخطارا من مأمور مركز سنورس بالحادث

تبين من التحقيقات انقلاب سيارة أجرة بطريق الفيوم القاهرة الصحراوى عند مدخل قرية الكعابى الجديدة بمركز سنورس بالفيوم ، مما ادى الى إصابة 8 أشخاص بإصابات متفرقة ، تم نقلهم بسيارات الاسعاف الى مستشفى الفيوم العام للعلاج

أسفر هذا الحادث عن إصابة 8 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لعمل اللازم.

تم تحرير محضر بالحادث ، وأحيل الى نيابة مركز سنورس التى تولت التحقيق .