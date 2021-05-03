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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزيرة التجارة تبحث مع مسئولي "نيسان" خطط الشركة الاستثمارية فى السوق المصري

وزيرة -التجارة -
وزيرة -التجارة - الصناعة

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الوزارة على تفعيل الجهود التي تتبناها  الدولة المصرية لتعزيز صناعة السيارات الوطنية والتي تستهدف وضع مصر على خارطة  تصنيع وتصدير السيارات العالمية، مشيرة إلى سعى الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لقطاع صناعة السيارات والصناعات المكملة لها بما يسهم في تعميق صناعة السيارات والصناعات المغذية ورفع الميزة التنافسية وتعميق المنتج المحلي.

 

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة -عبر تقنية الفيديو كونفرانس -مع جويلوم كارتيه رئيس مجلس إدارة شركة نيسان العالمية لمنطقة إفريقيا  والشرق الأوسط وأوروبا  وعدد من مسئولي الشركة، حيث استعرض اللقاء مشروعات الشركة الحالية وخطط الشركة التوسعية فى السوق المصرى خلال المرحلة المقبلة، حضر اللقاء الدكتورة/ أمانى الوصال الرئيس التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات.

 

وأشارت الوزيرة إلى أن شركة نيسان العالمية تمثل شريك إستراتيجي للدولة المصرية فى مجال صناعة السيارات، مشيرة إلى حرص الحكومة على الاستفادة من الخبرات الكبيرة للشركة في توطين صناعة السيارات في مصر للإنتاج للسوق المحلي والتصدير لأسواق منطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا.

 

ولفتت جامع إلى أن شركة نيسان تعد إحدى الشركات الرئيسية المشاركة  بمبادرة إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعى التى تنفذها الحكومة المصرية حالياً، مشيرةً إلى أن الشركة تعمل حالياً على زيادة إنتاجيتها بالسوق المحلى وزيادة مساهمتها بالمبادرة.

 

ومن جانبه أكد جويلوم كارتيه رئيس مجلس إدارة شركة نيسان العالمية لمنطقة إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط حرص الشركة على التوسع بالسوق المصرى باعتباره أحد أهم الأسواق بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا خاصة وأنه يمثل سوق استهلاكي كبير ويمتلك فرصاً للتصدير لعدد كبير من الأسواق الخارجية، مشيراً إلى أن الشركة تنفذ حالياً خطة توسعية حتى عام 2030 تستهدف التوسع بأسواق دول القارة الإفريقية بصفة عامة والسوق المصرى بصفة خاصة.

وزيرة التجارة نيفين جامع الصناعة السيارات الاستثمار

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