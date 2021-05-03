محافظ الفيوم : 3,5 مليار جنيه لمشروعات المياه والصرف بقرى إطسا ومركز يوسف الصديق

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً مع مسئولي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها، ونسب الإنجاز ومعدلات التشغيل بها، الخاصة بمبادرة "حياة كريمة" بمركزي إطسا ويوسف الصديق، بجانب المشروعات الواقعة ضمن الخطة الاستثمارية بشتى أنحاء المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس منتصر عبد الوهاب رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، واللواء هشام درة رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي.

أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، بأن الاجتماع يأتى ضمن سلسلة الاجتماعات التى يعقدها محافظ الفيوم، للوقوف على سير العمل بكافة المشروعات الخدمية بشتى أنحاء المحافظة، وخاصة مشروعات مبادرة "حياة كريمة"، إضافة لاستعراض مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المزمع والجاري تنفيذها ضمن المبادرة بمركزي إطسا ويوسف الصديق، إضافة لمشروعات القطاع نفسه المدرجة بالخطة الاستثمارية بالمركزين وباقي مراكز وقرى المحافظة، للتأكد من نسب الإنجاز بها والوقوف على المعوقات إن وجدت لوضع الحلول العاجلة لها، كما تابع المشروعات التى أوشكت على الانتهاء، للعمل على افتتاحها لتدخل الخدمة بكامل طاقتها.

وأكد محافظ الفيوم على أن مبادرة "حياة كريمة" مبادرة طموحة تهدف لتحسين حياة المواطنين، من خلال تنفيذ مشروعات خدمية لرفع البنية التحتية بالقرى المستهدفة بمركزي إطسا ويوسف الصديق، وتعد المبادرة هى الأقوى خلال الـ 100 عام الأخيرة، لافتاً إلى أنه تم إجراء العديد من الحوارات المجتمعية بالمركزين، شملت أهالي القرى وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بجانب الشباب والمرأة، للوقوف على الاحتياجات الفعلية للمواطنين لوضعها بمشروعات خطط التطوير.

وأشار محافظ الفيوم، إلى ضرورة مراعاة التنسيق بين مختلف القطاعات حتى لا تتعارض أعمال قطاع مع قطاع آخر، إضافة لمتابعة اللجان المختصة بالإشراف على تنفيذ المشروعات، للتأكد من الالتزام بالشروط والمواصفات الفنية والمقاييس الهندسية خلال تنفيذ الأعمال.

ومن جهته، استعرض رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، المشروعات الجاري والمزمع تنفيذها من قبل الهيئة بمبادرة حياة كريمة بقيمة 3,5 مليار جنيه، بواقع 2 مليار لقرى مركز إطسا، و 1,5 مليار لقرى مركز يوسف الصديق، لافتاً إلى أنه تم البدء بمشروع الصرف الصحي بقرية دانيال التابعة لقرية الغرق بمركز إطسا، وبلغت نسبة التنفيذ به 10%، بجانب البدء بمشروع الصرف الصحي بقرية سيدنا الخضر بمركز يوسف الصديق وبلغت نسبة التنفيذ به 15%، كما تم البدء في تنفيذ عدد من شبكات الصرف الصحي بعدد من القرى المستهدفة بالمبادرة.

وأضاف رئيس فرع الهيئة القومية، بأن تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية تسير بشكلٍ متوازٍ مع مشروعات مبادرة "حياة كريمة"، مشيراً إلى أنه جارى العمل بالتشغيل التجريبى لمشروع صرف صحي دمشقين، بتكلفة 200 مليون جنيه، ومشروع صرف صحى العزب الحادقة الصعيدى، بتكلفة 150 مليون جنيه، فضلاً عن مشروع مياه الشرب لقرى المنتفعين بوادى الريان بتكلفة 70 مليون جنيه، لتدخل تلك المشروعات الخدمة في شهر يوليو 2021.

وفي السياق نفسه استعرض رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، المشروعات المزمع والجاري تنفيذها بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركزي إطسا ويوسف الصديق، بقيمة 1,4 مليار جنيه، وكذا مشروعات الخطة الاستثمارية بشتى مراكز وقرى المحافظة، مشيراً إلى أن مشروعات المبادرة تشمل: إنشاء محطات مياه بقيمة 751 مليون جنيه، ومد وتدعيم شبكات مياه بقيمة 520 مليون جنيه، فضلاً عن إحلال وتجديد شبكات بقيمة 120 مليون جنيه.

ولفت إلى أنه جاري التنسيق لتوقيع بروتوكول تعاون مع مصنع "999" التابع لوزارة الانتاج الحربي لإنشاء محطة مياه الشرب بقحافة لخدمة أهالي مركز إطسا، كما يجري الإعداد لتوقيع عقود مع مصنع حلوان للآلات والمعدات لإنشاء عدد 3 رافع وخزان بمركزي إطسا ويوسف الصديق.

وأضاف رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، بأنه جارى الانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية للعام الحالي، بقيمة 240 مليون جنيه وتشمل: مشروع الصرف الصحي بقرية الإعلام بمركز الفيوم، ومشروع الصرف الصحي بقريتى أباظة وقصر الجبالي بمركز يوسف الصديق ، بجانب مشروع الصرف الصحي بقرية سنرو القبلية بمركز أبشواي، لافتاً إلى أن أعمال تلك المشروعات تشمل محطات الرفع وخطوط الطرد وشبكات الانحدار.

وتابع رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، بأن الخطة تشمل أيضاً تنفيذ، مشروع محطة معالجة شكشوك، ومشروع تأهيل محطة رفع وشبكات شكشوك، ومشروع الصرف الصحي بقريتي فرقص وسرسنا التابعتين لمركز طامية، ومشروع الصرف الصحي بقرية السعيدية بمركز سنورس.