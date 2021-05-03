قرار عاجل لـ فلسطين بشأن تسويق السلطات الاسرائيلية الملوثة

قررت وزارة الاقتصاد الفلسطينية، اليوم الاثنين، منع ادخال وتسويق السلطات الإسرائيلية إلى السوق الفلسطيني بعد تقييم رسوبها في الفحص المخبري.

ووفقًا لوكالة "معًا" الفلسطينية، قالت الإدارة العامة لحماية المستهلك في الوزارة، إن قرار المنع جاء بعد ثبوت تلوث بكتيري في العلاوة على ارتفاع نسب المواد الحافظة في السلطات متجاوز بذلك الحد المسموح بها وفق التعليمات الفنية الالزامية.

وتقوم طواقم حماية المستهلك بسحب المنتج من السوق ومنع إدخال أي كميات جديدة إلى السوق الفلسطيني، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة بحق المخالفين.

