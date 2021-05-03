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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تفاصيل رفع تعليق سفر المواطنين السعوديين إلى خارج المملكة

صدى البلد

قال عادل حنفي نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية أنه بناء على بيان وزارة الداخلية السعودية تم إعتماد سريان رفع تعليق السفر للمواطنين السعوديين إلى خارج المملكة إبتداءً من الساعة الواحدة صباح يوم الإثنين 17 مايو الموافق 5 شوال 1442 ، ولكن بشروط وضوابط محددة منها المواطنون المحصنون الذين تلقوا جرعتي لقاح (كوفيد19) كاملتين ، وكذلك الذين تلقوا جرعة واحدة شريطة أن يكون قد مر (14) يوماً على التطعيم بالجرعة الأولى بحسب مايظهر في تطبيق (توكلنا) الإلكتروني .

 

وأضاف لـ"صدى البلد" كذلك يسمح بسفر المواطنين السعوديين المتعافين من فيروس كورونا شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من (6) أشهر من أصابتهم بالفيروس ، وذلك حسب مايظهر  في تطبيق (توكلنا).

وتابع بالنسبة للمواطنين السعوديين الذين تقل أعمارهم عن (18) عاماً لابد أن يقدموا قبل السفر بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي تغطي مخاطر (كوفيد19) خارج المملكة ، وفقاً لما تعلنه الجهات المعنية من تعليمات ويطبق عليهم الحجر المنزلي بعد العودة إلى المملكة لمدة (7) أيام على أن يتم عمل فحص بتقنية (PCR) في نهاية مدة الحجر ، ويستثنى من الفحص الذين تقل أعمارهم عن (8) أعوام .

وأختتم حنفي أن المملكة تحث على ضرورة إلتزام الجميع بالإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية ، وعدم التهاون في تطبيق الإشتراطات الصحية من التباعد الإجتماعي ولبس الكمامة وتطهير الأيدي بشكل مستمر.

ونوهت المملكة إلى أهمية مرعاة المسافرين للإجراءات والقيود المفروضة من الدول الأخرى تفادياً لأي إشكاليات أو صعوبات قد تواجههم ، وضرورة أخذ الحيطة عند السفر إلى الدول عالية الخطورة التي يتفشى فيها المرض بشكل مرتفع ، بحسب مايعلن بشكل دوري من الجهات المختصة.

وزارة الداخلية السعودية السعوديين فيروس كورونا للمواطنين السعوديين بالإجراءات الإحترازية

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