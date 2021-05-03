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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 28 شيشة وتحرير 62 محضر عدم ارتداء كمامة بالمنوفية

صدى البلد

شن  رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، حملة ليلية مكثفة بالتنسيق مع شرطة المرافق والجهات الأمنية للتفتيش علي المحلات التجارية والورش والكافيهات والمواقف وكذا رفع وإزالة كافة الإشغالات بالشوارع بنطاق المدينة .

 

وأسفرت الحملة عن تحرير 13 محضر غرامات فورية لغير الملتزمين بارتداء الكمامات الطبية وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والتنبيه على المواطنين بارتداء الكمامات والالتزام بمواعيد الغلق المقررة حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

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وفى منوف،قام رئيس المدينة بالمرور الدوري على المقاهي والكافيهات لمتابعة مدى التزام المقاهي والكافيهات بالتعليمات والضوابط المقررة لعملها ومنع تداول الشيشة ورفع الإشغالات ومتابعة غلق المحلات التجارية وتم تحرير ١٠ محاضر عدم ارتداء الكمامة و ١٠ محاضر إشغال وتم التنبيه بالالتزام بقرارات رئيس مجلس الوزراء ، فيما تم المرور على المقاهي والكافيهات بالوحدة المحلية بسدود وتم ضبط عدد (٤) شيشة وجارى المتابعة المستمرة لتطبيق القانون على المخالفين، وفى نطاق مركز قويسنا تم تنظيم حملة مكبرة بإشراف رئيس المدينة وبالتنسيق مع مركز الشرطة وقسم الحماية المدنية لمنع التجمعات بالحدائق العامة وغمرها بالمياه لمنع أية تجمعات تطبيقاً للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، كما تم في مركز الباجور شن حملة ليلية برئاسة رئيس المدينة للتعامل الفوري مع الإشغالات والمرور على الكافيهات ووسائل المواصلات لمتابعة الإجراءات الاحترازية.
 

كما قام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم بحملات مكثفة للتفتيش علي رخص المحلات ومتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية بقرى المركز وأسفرت الحملات عن تحرير ١٢ محضر  لمحلات تدار بدون ترخيص و١٥ محضر عدم ارتداء كمامة و١١ محضر إشغال طريق وتم التعامل الفورى لرفع ٢٠ إشغال متحرك وغلق ملعب خماسي لوجود تجمعات وعدم ارتداء الكمامة الطبية وكذا متابعة سيارات الأجرة.

 

وفي نطاق الوحدة المحلية لمدينة السادات تم المرور علي الكافيهات بكفر داوود والطرانة والاخماس وضبط 24 شيشة وتم التحفظ عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية فضلاً عن التفتيش على السيارات القادمة إلي مدينة السادات للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة من عدمه وتم تحرير عدد 24 مخالفة عدم ارتداء الكمامة.
 

من جانبه شدد محافظ المنوفية على إستمرار تنفيذ القرارات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء  بشأن اتخاذ الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والحد من إنتشار العدوى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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