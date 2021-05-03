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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تشكيل لجنة من العربية للتصنيع وسامكو مصر لتنفيذ مشروعات مستقبلية بمصر والخارج.. تفاصيل

الهيئة العربية للتصنيع
الهيئة العربية للتصنيع

شهد  الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع بروتوكول تعاون مع مجموعة شركات "سامكو مصر"، لتنفيذ المشروعات القومية بمصروالمنطقة الأفريقية والعربية. 

أكد  الفريق عبد المنعم التراس على أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة الصناعية  وإستغلال القدرات التصنيعية الوطنية لتنفيذ المشروعات القومية التنموية.

 
 في هذا الصدد، أشاد "التراس" بخبرات مجموعة شركات "سامكو مصر" في مجال تنفيذ المشروعات  القومية بمصر وأفريقيا والشرق الأوسط ، موضحا  الإتفاق علي التعاون والتكامل لتنفيذ المشروعات القومية وفقا لرؤية مصر ٢٠٣٠.

وأضاف ،رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أنه تم الإتفاق ايضا علي تنسيق الجهود وتبادل الخبرات فيما يتعلق بملف تعميق صناعة ماكينات ومعدات مواقف السيارات الذكية  داخل مصر, بالتعاون مع إتحاد الصناعات ووزارة الصناعة،لافتا إلى أن التعاون المشترك يستهدف استغلال الإمكانيات التدريبية المتوفرة بالهيئة العربية للتصنيع ومجموعة شركات "سامكو مصر" لخلق كوادر مؤهلة في مجال الصناعات المختلفة .

وأكد "التراس"،أهمية  تحقيق التكامل المشترك, في العديد من الصناعات ومنها الكاوتش والإستانليس وصناعة الفيبر ومواد وتشطيبات البناء الحديثة ,وغيرها من مجالات التنمية المختلفة.

وفي سياق متصل،أعلن "التراس" أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة مع مجموعة شركات "سامكو مصر" لدراسة تنفيذ المشروعات المستقبلية بمصر والدول الأفريقية والعربية،لافتا إلى أن هذا التعاون سوف يوفر العديد من فرص العمل للشباب من المهندسين والفنيين والتدريب واكتساب المهارات والخبرات الحديثة وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة.

من جانبه  أكد  المهندس سامح محمد سليمان رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة "سامكو مصر" علي  أهمية تعزيز التعاون مع العربية للتصنيع بصفتها الظهير الصناعي للدولة ، والإستفادة من خبراتها التكنولوجية ،لزيادة نسب التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة في العديد من الصناعات ومنها ملف تعميق صناعة ماكينات ومعدات مواقف السيارات الذكية، مشيرا إلي التعاون لتنفيذ المشروعات القومية بمصروالمنطقة الأفريقية والعربية  .

سامكو مصر العربية للتصنيع المشروعات القومية والمنطقة الأفريقية المشروعات القومية التنموية الشرق الاوسط

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