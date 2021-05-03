تكلفة عمرة الموتور 2021 وأعراض احتياج المحرك لها

اعراض عمرة الموتور

في بعض الأحيان تضطرك حالة المحرك علي عمل عمرة موتور وتحتاج إليها في حالة أن موتور سيارتك أصبح قديما ولا يعمل بالشكل المطلوب أو تحتاجها بسبب سوء استخدامك لسيارتك أو تعرضها للحرارة العالية أو إهمال تغيير الزيت فكل هذه الأمور تدفعك إلى عمل عمرة موتور وفي هذا السياق نطرح عليكم أعراض عمرة الموتور و كيفية التعامل مع المحرك بعد عمل عمرة الموتور مباشرة لأنه في هذا الوقت يصبح كالجديد ويحتاج معاملة خاصة.



أعراض عمرة الموتور

من أعراض عمرة الموتور هو خروج دخان يميل إلى اللون الأزرق، وفي حالة ظهور الدخان فغالبا يوجد عطل قد ضرب طقم الشنبر بالكامل.

ومن أهم الأعراض أيضا هو نقص زيت المحرك ، وهذا يكون نتيجة تسرب الزيت إلى غرفة الاحتراق، وسيكون صاحب السيارة مضطرا لإضافة زيت المحرك قبل موعده المحدد بسبب تلف الشنبر ضعف تسارع السيارة، وهنا يطلق على هذه الحالة أن المحرك أصبح خفيفا.



وإذا وجد صاحب السيارة زيت على فلتر الهواء، فإن هناك عطلا في الشنبر، ومع مرور الوقت سيتعرض حلقات البساتم للتلف بسبب انتهاء العمر الافتراضي أو الصيانة الدورية غير المنتظمة، لذلك نصح خبراء السيارات مالكي المركبات بالصيانة الدورية المنتظمة لشنابر السيارة ومراجعتها باستمرار كل فترة حفاظا على الموتور .



عمرة الموتور بعد كام كيلو

في الغالب تتم عمرة الموتور علي حسب الاستخدام الشخصي وكم الإهمال وانعدام الصيانة التي تعرض لها الموتور فتوجد بعض السيارات تقطع مسافة مليون كيلو متر دون الحاجة لعمرة موتور و توجد بعض السيارات يهملها مالكها و تحتاج لعمرة موتور بعد 200 الف كيلو فقط.



نصف عمرة للسيارة

في بعض الأحيان لا يحتاج محرك السيارة الي عمرة كامله و لكن يحتاج ما يعرف بنصف عمرة و هي تفيير بعض الأجزاء الداخلية للمحرك مثل كاوتش الصبابات و طقف الشنبر و تتكلف هذه العملية حوالي 3000 جنيه.



تكلفة عمرة الموتور 2021

تختلف مصنعية عمرة الموتور حسب ماركة وموديل السيارة وسعة حركها وحسب الوضع الفني للمحرك وكمية الأعمال التي تم إنجازها ويمكن أن تصل حتي 4000 جنيه.



نصائح بعد عمرة الموتور

1- متابعة مستوى الزيت داخل المحرك بشكل يومي.

2- تغيير فلتر الزيت إذا لزم الأمر مرة أسبوعيا لأنه أحيانا ينتج رايش بكميات كبيرة نظرا لتطبيع البساتم والصبابات.

3- تجنب الضغط بقوة على البنزين.

4- قم بتليين السيارة كأنها جديدة لأن محركك الآن يعتبر جديدا.

5- قم بتشغيل المحرك لساعتين أو أكثر دون تحريك السيارة لتجعل إجزاء المحرك الداخلية تتجانس مع بعضها البعض.

6- قم بتغيير كل الفلاتر الموجودة في السيارة.

7- قم بتنظيف المحرك من الزيوت والشحوم المتراكمة عليه وأسفله لتفادي الصدأ والبارومة.