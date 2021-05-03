15 منتجا مصرفيا إسلاميا يقدمه بنك مصر ..تعرف عليها

يعد بنك مصر أول بنك من بنوك القطاع العام ينشا فروعا خاصة بالمعاملات الإسلامية لتقديم جميع الأعمال المصرفية والمالية والتجارية تمول كافة أوجه النشاط الاقتصادي والتجاري طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية ولتكون أموالها منفصلة تماما عن أموال البنك وتحت إشراف رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف وعضو مجمع البحوث الإسلامية وتقبل جميع أنواع الودائع بالجنيه المصري والعملات الأجنبية.



وينفرد بنك مصر بإصدار شهادات للمعاملات الإسلامية بالجنيه المصري والدولار الأمريكي ويقدم الخدمات المصرفية ويمول المشروعات وفقا لنظام المشاركة والمرابحة ويوزع ناتج الربح الحلال على عملائها المستثمرين بالإضافة إلى الخدمات والمنتجات المصرفية الحديثة كإصدار كافة كروت الفيزا والماستر كارد لعملاء الفروع.



و يقوم بنك مصر بتقديم كافة الخدمات المصرفية التي تقوم بها باقي البنوك التجارية الأخرى وذلك بأحدث وسائل وأجهزة الاتصال العصرية في الداخل والخارج عن طريق 43 فرعا لمختلف محافظات مصر وشبكة مراسليه المنتشرة في جميع أنحاء العالم.



و تشمل المنتجات المصرفية الإسلامية الآتى:



- البطاقة الائتمانية الإسلامية ( كنانة )



- مرابحة الحج والعمرة



- مرابحة التعليم



- مرابحة السيارة



- مرابحة السلع المعمرة



- مرابحة الرحلات السياحية



- التمويل النقدي الإسلامي (مرابحة بالوكالة)



- التامين البنكى التكافلى - حياة



- مرابحة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة



- مرابحة تمويل المشروعات متناهية الصغر



- خدمات المعاملات الإسلامية



- حسابات المعاملات الإسلامية



- شهادات المعاملات الإسلامية



- عمليات التوظيف والاستثمار



- صندوق استثمار بنك مصر الرابع وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية











