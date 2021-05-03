عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

15 منتجا مصرفيا إسلاميا يقدمه بنك مصر ..تعرف عليها

صدى البلد

يعد بنك مصر أول بنك من بنوك القطاع العام ينشا فروعا خاصة بالمعاملات الإسلامية لتقديم جميع الأعمال المصرفية والمالية والتجارية تمول كافة أوجه النشاط الاقتصادي والتجاري طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية ولتكون أموالها منفصلة تماما عن أموال البنك وتحت إشراف رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف وعضو مجمع البحوث الإسلامية وتقبل جميع أنواع الودائع بالجنيه المصري والعملات الأجنبية.

وينفرد بنك مصر بإصدار شهادات للمعاملات الإسلامية بالجنيه المصري والدولار الأمريكي ويقدم الخدمات المصرفية ويمول المشروعات وفقا لنظام المشاركة والمرابحة ويوزع ناتج الربح الحلال على عملائها المستثمرين بالإضافة إلى الخدمات والمنتجات المصرفية الحديثة كإصدار كافة كروت الفيزا والماستر كارد لعملاء الفروع.

و يقوم بنك مصر بتقديم كافة الخدمات المصرفية التي تقوم بها باقي البنوك التجارية الأخرى وذلك بأحدث وسائل وأجهزة الاتصال العصرية في الداخل والخارج عن طريق 43 فرعا لمختلف محافظات مصر وشبكة مراسليه المنتشرة في جميع أنحاء العالم.

و تشمل المنتجات المصرفية الإسلامية الآتى:

 - البطاقة الائتمانية الإسلامية ( كنانة )

- مرابحة الحج والعمرة

- مرابحة التعليم

- مرابحة السيارة

- مرابحة السلع المعمرة

- مرابحة الرحلات السياحية

- التمويل النقدي الإسلامي (مرابحة بالوكالة)

- التامين البنكى التكافلى - حياة

- مرابحة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

- مرابحة تمويل المشروعات متناهية الصغر

- خدمات المعاملات الإسلامية

- حسابات المعاملات الإسلامية

- شهادات المعاملات الإسلامية

- عمليات التوظيف والاستثمار

- صندوق استثمار بنك مصر الرابع وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية

                              

 

 

بنك مصر بنك المعاملات الإسلامية مرابحة معاملات

موضوعات متعلقة

الوزراء ينفي زيادة أسعار شرائح الكهرباء وفقاً للمنطقة السكنية

ترشيحاتنا

وادي قنونا بالسعودية.. أسطورة نسجتها الطبيعة بمزيج من الحقيقة والخيال

فرج عامر ساخرا: الزمالك يهاجم جريشة بعد أن أهداهم الكأس على حساب سموحة

مستشار التنمية المحلية الأسبق: الاشتراطات الجديدة أنهت أزمة مخالفات البناء

وزيرة العدل الليبية: إطلاق سراح المعتقلين قريبا

برفقة رئيس الأركان.. زيارة مفاجئة لوزير دفاع تركيا إلى العاصمة الليبية طرابلس

تحذيرات من موجة شديد الحرارة تستمر حتي العيد.. تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب ينهار.. 53 جنيهًا انخفاضًا في الجرام ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين 3-5-2021

مستشار الرئيس: مصر تتخذ إجراءات صارمة لمنع دخول سلالة كورونا الهندية للبلاد.. تفاصيل

من الأقمار الصناعية.. موجة حارة تضرب البلاد خلال ساعات وتستمر حتى هذا الموعد | تحذير

كورونا يضع النقل الجوي في مأزق.. تراجع الطلب على أطقم الطيران ينذر بخطر قادم

الهيئة البيطرية تعلن الطوارئ وحملات مفاجئة على منافذ الفسيخ والرنجة

صاحبة العشاء الأخير : مش هتسيب عيالي تموت من الجوع عشان عندى كورونا

الوزراء ينفي زيادة أسعار شرائح الكهرباء وفقاً للمنطقة السكنية

زيادة السعر 13 ضعفا .. تعرف على ثمن تذكرة حديقة الحيوان يوم الثلاثاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. صورة سيلفي تتسبب في سقوط صاحبها من قمة منحدر جبلي

بالصوت والصورة.. شاهد تقنية الخفافيش الجديدة لإنقاذ المرضى وتحديد المواقع

بعد تسلل المواطنين إلى القلعة الملكية.. حالة تأهب قصوى في بريطانيا.. صور

باستخدام لوح خشبي.. شاهد مديرة مدرسة تعتدي على طفلة بوحشية|فيديو

فيديو

باستخدام لوح خشبي.. شاهد مديرة مدرسة تعتدي على طفلة بوحشية|فيديو

فيديو جراف.. فتاة الكارثة.. نصف مليون دولار مقابل صورة واحدة

فيديوجراف.. القصة الكاملة لوعكة محمود كهربا

فيديوجراف.. “إبرة” سبب حادث قطار المنصورة دمياط

المزيد

ساحة رأي

هبه مصطفي تكتب: عش الدبابير

د. وائل محمد رضا يكتب: لو كنت وزيراً

الفتن النائمة

ثويبة صابر تكتب: ليت الحظ كله أنت

أحمد عبدالله يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الواقع ولغز المستقبل «2»

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

ماذا تعرف عن شم النسيم؟؟

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: من ماضى القرن الأفريقى

د.سالم الكتبي

الاتفاق النووي: هل يتكرر مشهد 2015؟

د.طارق منصور

شم النسيم: بالمختصر المفيد

د.أحمد علي سليمان

كيف أرسى الإسلام حقوق غير المسلمين؟

إيمان الدربي

العشق الإلهي

د.مجدي بدران

الشيشة تنشر الكورونا فى المجتمع

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منطق الريع

اﻟﻤﺰﻳﺪ